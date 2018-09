Vers une baisse de 45% du CO2 automobile en 2030

Le texte se montre plus exigeant que le projet initial de la Commission européenne qui prônait une réduction de 15% des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2025 et de 30% d'ici 2030 par rapport aux taux de 2021.

• Quid des constructeurs automobiles? Les pays disposant d'une puissante industrie automobile redoutent que des règles trop strictes aient pour conséquence une baisse de croissance et des pertes d'emplois. Ces nouvelles mesures prévoient des incitations financières pour les constructeurs automobiles afin qu'ils orientent leur production vers les véhicules électriques ainsi que des amendes en cas de non respect des émissions de CO2. Dans le cadre de ce plan, les constructeurs pourraient bénéficier d'assouplissement de leurs objectifs s'ils produisent et vendent plus de véhicules à faibles taux d'émissions.