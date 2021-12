Visite au coeur du temple secret de Toyota à Zaventem

La Toyota Aygo X est conçue entièrement à Zaventem. Pour la première fois, Toyota nous ouvre les portes de son centre technique de haut vol au cœur de la Belgique, qui n'a rien à envier à Milan ou à la Bavière.

Beaucoup d'entre nous sont déjà passés un jour chez Ikea Zaventem. Très peu savent pourtant que depuis 2011, à deux pas du magasin, se cache une piste d'essais de 1,4 km pour les nouvelles Toyota. Encore moins savent que le siège de Toyota Motor Europe, recèle une pépite de technologie automobile.

Oubliez le design milanais ou bavarois, les Toyota développées en Europe sont dessinées, depuis leur premier croquis jusqu'au modèle de production, à Zaventem, devenu haut lieu de la galaxie Toyota.

Comme souvent dans l'industrie automobile, les centres de design et de développement sont des secrets bien gardés. Le développement de nouveaux modèles est au cœur des stratégies et coûte cher, il s'agit donc de garder le tout le plus secret possible pour des raisons de concurrence.

Toyota Motor Europe (TME) qui ouvre les portes de son centre technique à quelques journalistes belges, c'est une première historique pour le site de 19 hectares. 2.800 personnes travaillent pour TME, dont 900 dans le centre technique. Évidemment, la veille des fêtes était un moment propice, le temps de cacher ce qui devait l'être. Nos téléphones seront soigneusement laissés dans des casiers. Nous pouvons entrer.

Visite guidée

Parmi nos hôtes du jour : Gerald Killman, (SVP R&D and Purchasing), Ahmet Kraman (VP R&D) et Stijn Peeters (manager en charge des projets européens, dont l'Aygo X), respectivement autrichien, turc et belge. Le modèle se veut multiculturel. 63 nationalités sont représentées chez TME.

Des ingénieurs du monde entier ont choisi la Belgique pour travailler ensemble. Un discours à contre-courant de ce qu'on entend parfois sur la fuite des cerveaux.

Toyota a érigé la confiance en valeur phare dans son entreprise. Cela vaut pour la qualité des produits vendus, mais aussi en interne. Au fur et à mesure que Zaventem fait ses preuves, Toyota lui laisse de plus en plus d'autonomie.

Vue en plein écran ©Toyota Motor Europe

"Design in Zaventem"

Depuis quelques années, l'essentiel du processus créatif de certains modèles Toyota se fait ici. C'était déjà le cas avec le C-HR, un modèle qui a cassé les codes du design de Toyota et qui s'est avéré un franc succès pour la marque.

L'Aygo X, qui vient d'être dévoilée, passe encore une étape supplémentaire et a été entièrement créée ici, à Zaventem.

Ce petit modèle aux airs de mini-cross-over arrive sur le marché à un moment opportun. De nombreuses marques généralistes ont décidé de quitter le segment des citadines, jugé non profitable en raison des systèmes de dépollution et de sécurité coûteux.

L'Aygo X veut se faire une belle place sur le continent et a nécessité des investissements à Zaventem. "Durant les phases les plus actives du projet Aygo X, plus de 50 % de notre personnel R&D a été impliqué pour développer le modèle en un temps record de 34 mois seulement", dit Stijn Peeters.

Vue en plein écran L'argile reste au coeur du processus créatif et se marie aux avancées numériques. ©Toyota Motor Europe

La magie commence dans le centre design, cœur de la passion automobile, établi en 2017 à Zaventem. Ici sont réalisés les premiers croquis. "Nous en faisons des milliers", sourit Pan Soo Kwon, Head of styling chez Toyota. Les croquis passent vers le monde numérique et inversement.

Modeleur d'argile

Une fois un design sélectionné, des maquettes en argile à 10% puis à 20% de la taille réelle sont réalisées. "Le rendu sera toujours différent entre le design 3D sur ordinateur et le rendu physique", estime Pan Soo Kwon.

"Le rendu sera toujours différent entre le design 3D sur ordinateur et le rendu physique" Pan Soo Kwon Head of Styling, TME

Les modèles de taille réelle avec un squelette en fer ont une couche d'argile qui est fraisée et adaptée à la main par un "modeleur d'argile". Certaines parties peuvent être peintes pour le rendu. Un processus répété selon les besoins.

Première consécration au sein de l'atelier: un premier modèle extérieur de taille réelle a été utilisé pour obtenir l'accord d'Akio Toyoda lui-même.

Le processus créatif d'une voiture est toujours un balai entre ce dont un designer rêve et ce qui est faisable techniquement. Le numérique aide évidemment à accélérer le processus.

Les équipes du "body design" sont très fières de leurs techniques de morphing qui ont permis de diminuer la phase de prédéveloppement de 6 mois. Auparavant, 40 personnes étaient nécessaires pour cette phase. Il n'en a fallu que 3 pour l'Aygo X. Le morphing a également permis de ne pas augmenter le poids, malgré une plus grande taille du véhicule.

La création d'une voiture amène son lot de nouveautés. L'Aygo X aura ainsi des supports de roue plus légers et des roues plus grandes (de 18 pouces) mais plus fines, une innovation "made in Zaventem" qui permet d'avoir un très petit rayon de braquage tout en élevant la voiture.

Ce n'est qu'une des innovations développées ici qui permettent de diminuer le CO2 de la voiture, laquelle affiche 107 grammes du km au compteur WLTP, "faisant même mieux que la plupart des hybrides légers de sa catégorie".

Vue en plein écran 50% des équipes R&D de Zaventem ont été impliquées dans l'Aygo X.

Cage de Faraday

La présence du centre technique à Zaventem s'accompagne de toute la panoplie des techniques modernes de conception. Il y a une cage de Faraday où l'on peut bombarder de courant les voitures pour voir comment elles réagissent. La division électronique à elle seule représente une centaine de personnes.

2.800 personnes Toyota Motor Europe représente 2.800 emplois à Zaventem et Diest. Si on rajoute le réseau et les équipes de Toyota Belgique, Toyota compte environ 3.900 emplois dans notre pays.

Les équipes de prototypes, sorte de clé de voûte ultime entre le processus de création et la production, ont dû apprendre à travailler à distance pour l'Aygo X avec trois prototypes construits simultanément en République tchèque, au Japon, et à Zaventem.

Vue en plein écran ©Toyota Motor Europe

Les chambres de vibration, de chaleur et de froid permettent de tester la résistance des matériaux et du design à toutes les conditions possibles. Le simulateur de conduite permet d'accumuler les kilomètres digitaux de la voiture et donc de diminuer le nombre de prototypes nécessaires aux tests.

90% des tests en condition réelle se font sur des routes belges, à Zaventem et Bruxelles, sur la E411, dans les Ardennes ou sur la piste de Toyota à Zaventem et celle de Ford à Lommel. Sur sa piste, Toyota a même reproduit des portions de route problématiques de Belgique. Une fois dans la voiture, la route usée ou le dos d'âne un peu trop rude font qu'on se sent vraiment en Belgique.

La présence de Toyota sur nos terres est bien connue du monde académique. TME travaille avec l'essentiel des universités du pays, comme sur la microscopie et les matériaux de piles à combustible avec l'ULB. Toyota possède une division sur l'hydrogène et vient de lancer une ligne pilote de production de modules "fuel cell" chez nous. En bref, Toyota et la Belgique, c'est du long terme.