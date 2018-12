Vives tensions sociales chez Peugeot-Citroën à Braine-L'Alleud

Le but est d'y centraliser les activités des marques Peugeot-Citroën-DS avec celles d'Opel. La marque allemande a été rachetée par le groupe PSA en août 2017. Depuis, c'est la chasse aux coûts et la Belgique n'échappe pas à la règle. Chez Opel, la procédure Renault a été enclenchée durant l'été. Initialement, 48 emplois étaient menacés.

On attendait un accord pour l'automne, mais on en est loin. Il nous revient que chez Opel, l’ambiance est évidement pesante pour le moment. Surtout que le travail n’arrête pas. PSA a décidé de changer beaucoup de choses chez le constructeur allemand. "Les décisions arrivent vite et leur application doit aller vite également. C’est une vraie différence par rapport à l’époque General Motors", nous revient-il de chez Opel.