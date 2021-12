Volkswagen accélère pour devenir leader de l'électrique dès 2025

Il aura pour mission de mener la division Chine, jusqu'ici dirigée par Herbert Diess. L’occasion pour l'étoile montante du groupe de prouver sa valeur loin de ses terres natales et des puissants syndicats allemands. En compensation, Diess va superviser l'entité Cariad, unité de Volkswagen chargée de coder les logiciels au cœur de la révolution électrique et connectée engagée par la filière automobile.

Hub des batteries

"L'entreprise commune est unique par son ampleur et sa combinaison de technologies et de connaissances. Elle fournit un cadre pour accélérer l'innovation dans le domaine de la technologie des batteries durables et développer une chaîne d'approvisionnement européenne durable en batteries", nous a-t-on détaillé mercredi chez Umicore. Six méga-usines de cellules de batteries du groupe VW devraient voir le jour en Europe dans les prochaines années.