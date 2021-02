Volkswagen envisage de mettre Porsche en bourse

Le groupe Volkswagen envisage d'introduire Porsche en bourse. Cette information, que Manager Magazin a été le premier à relayer, a fait grimper le titre de Volkswagen de 4,64% ce jeudi. Le magazine allemand a indiqué que le constructeur automobile pourrait placer jusqu'à 25% du capital de Porsche AG , une participation qui pourrait être évaluée entre 20 et 25 milliards d'euros.

Une part de 25% de Porsche placée en bourse pourrait valoir entre 20 et 25 milliards d'euros.

Selon Bloomberg, l'IPO pourrait avoir lieu l'année prochaine. Il s'agirait surtout pour le groupe Volkswagen l'occasion de mieux se valoriser en bourse et de dégager de l'argent pour financer sa transition vers l'électrique .

Sujet délicat

L'IPO est un sujet délicat au sein des familles Porsche et Piëch, qui contrôlent le groupe Volkswagen et qui s'étaient déchirées il y a sept ans autour de la prise de contrôle de l'ensemble Volkswagen. L'actionnaire principal, Porsche Automobil Holding, qui détient 31,4% de Volkswagen et 53,1% des droits de vote du groupe, a également refusé de commenter ces informations.