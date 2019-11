Volkswagen investit 60 milliards pour la voiture du futur

Grosses manœuvres au sein du groupe Volkswagen AG. Le constructeur allemand va débloquer une enveloppe de 60 milliards d'euros pour les cinq années à venir dans le but d'électrifier sa gamme de véhicules. Dans le même temps, on apprend la nomination d'un nouveau CEO pour la filiale du groupe, Audi, venu tout droit du concurrent BMW.

Volkswagen gonfle de quelque 16 milliards d'euros son enveloppe destinée à financer ses projets jusqu'à 2024 pour la porter à 60 milliards d'euros. Plus de la moitié de cette somme, 33 milliards d'euros, sera uniquement injectée dans la gamme électrique du constructeur. Au cours de la prochaine décennie, Volkswagen prévoit ainsi de mettre sur le marché 75 modèles purement électriques et 60 modèles hybrides. Le constructeur avait jusque là évoqué 70 modèles électriques d'ici 2025 dans le cadre de la plus ambitieuse stratégie d'électrification du secteur automobile allemand.