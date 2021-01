Volvo Gand prend de la vitesse avec un deuxième modèle électrique

Volvo Gand a dû fermer son usine cinq semaines à cause de la pandémie cette année, mais sa production 2020 n'en baisse que de 5,5%.

La capacité de production de voitures électriques va considérablement augmenter chez Volvo Gand, qui va produire un deuxième modèle électrique dès cette année.

Volvo Gand a effectué des prouesses en cette année de pandémie. La société a réussi à produire 194.890 voitures sur l’année 2020, contre 206.225 en 2019. C’est certes environ 11.500 voitures de moins qu’en 2019 (-5,5%), mais c’est tout de même un exploit dans la mesure où l’usine a dû fermer ses portes au printemps pendant 5 semaines complètes.

Le reste de l'année, l'usine a dû tourner à pleine capacité, en trois shifts, 5 jours semaine et même quelques weekends en fin d’année pour compenser, nous détaille le directeur de l’usine Stefan Fesser.

Depuis mars, l’usine assemble des batteries pour les XC40 recharge, le premier modèle entièrement électrique du groupe Volvo qui a commencé à sortir des lignes de production à l’automne. 6.600 de ces voitures entièrement électriques sont déjà sorties des lignes gantoises depuis.

135.000 Voitures électriques Volvo Gand veut tripler ses capacités de production de véhicules 100% électriques jusqu'à atteindre les 135.000 unités cette année.

L’électrification va s’accélérer cette année dans l’usine où les capacités de production de véhicules électrique vont être triplées cette année. "On espère arriver entre l’été et Noël a des capacités de 135.000 voitures 100% électriques", détaille Stefan Fesser. Dès 2022, 60% des capacités de production seront prêtes pour produire des véhicules électrifiés (hybrides et électriques).

Même architecture

Tout ceci nécessite des investissements additionnels dans les installations de l'usine, preuve que la filiale du chinois Geely parie sur l'usine belge pour son avenir. Surtout que l'augmentation des capacités nécessite aussi d'augmenter les capacités d'assemblage de batteries sur le site.

Un nouveau modèle électrique sera d’ailleurs produit à Gand dès cette année, annonce Volvo ce jeudi. La marque n’en dira pas plus sur ce modèle à l’heure actuelle, mais on sait déjà qu'il sera basé sur la plateforme (châssis et autres pièces non visibles) dite "Compact Modular Architecture" (CMA), la même que celle de la XC40.

En Europe, l’usine gantoise s’est en effet spécialisée sur les petits modèles CMA de Volvo alors que les grands modèles sont produits en Suède.

Les premiers véhicules de pré-série de ce modèle devraient donc bientôt arriver sur les lignes de production. "Nous le faisons d'abord 'offline' et puis nous allons les introduire petit à petit sur les lignes. Nous avons l'habitude: nous avons fait pareil avec les XC40 Recharge", détaille le patron.

300 jobs en plus

6.500 personnes travaillent à l’usine. La montée en production des véhicules électriques devrait nécessiter des renforts. Stefan Fesser nous explique ainsi que 300 emplois supplémentaires devraient être créés en 2021 à Gand.

Le gros challenge sera de continuer les formations à marche forcée des travailleurs vers l'électrification des véhicules: "Nous avons déjà une énorme année de formation derrière nous et ce sera encore le cas en 2021", souligne Stefan Fesser.

6,2% de chute des ventes À l’échelle mondiale, Volvo Cars a vendu 661.713 véhicules en 2020, soit une chute de 6,2% par rapport à l’an dernier.

À l’échelle mondiale, Volvo Cars a vendu 661.713 véhicules en 2020, soit une chute de 6,2% par rapport à l’an dernier. "Bien que les chiffres définitifs pour l’année entière ne soient pas encore confirmés, la société a fait mieux que ses concurrents et a remporté des parts de marché dans toutes ses principales régions de vente au cours des onze premiers mois de l’année", détaille-t-on chez Volvo. Environ 3 Volvo sur 10 sont actuellement made in Belgium.

En Belgique, Volvo enregistre des résultats très légèrement en baisse par rapport au marché. Selon les immatriculations annuelles, Volvo a immatriculé 16.153 véhicules en Belgique. C'est 24,17% en moins qu'en 2019, mais le marché de l'auto est aussi en baisse de 21,55% cette année. L'un dans l'autre, la part de marché de Volvo en Belgique était de 3,74% en 2020.

Actuellement, les modèles V60 et XC40, dont la XC40 Recharge, sont produits dans l’usine de Gand. En 2020, 94% de la production locale est partie à l'exportation. "L’Europe est le marché principal (73 %), suivie par les pays américains et l’Asie (respectivement 17 % et 5 %)", détaille-t-on à l'usine.

En volumes, le niveau de production de Volvo Gand est au plus bas depuis dix ans, mais si 2021 se profile bien et que la demande suit, le niveau de production gantois devrait donc repartir à la hausse. "Le passage vers l'électrique nous amène une grosse responsabilité, mais nous sommes très positifs", dit Fesser.