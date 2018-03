Volvo augmente la capacité de la XC 40 à Gand

Avec le succès de la XC 40, fraîchement nommée voiture européenne de l'année, l'usine de Volvo Gand va devoir augmenter ses capacités.

La XC 40 produite à Gand marche mieux que prévu et comme le véhicule vient d’être élu véhicule de l’année, il devrait se vendre d’autant plus. Volvo va donc devoir augmenter les capacités, nous a confirmé Hakan Samuelsson le CEO de la marque à Genève. "Nous allons aussi la construire en fin d’année en Chine, principalement pour la Chine, même si elle pourrait aussi être exportée", ajoute le patron.



Cela veut dire que l’usine de Gand sera mise à contribution pour maximiser la production possible avec les équipements actuels pour arriver à 125.000 voitures. Pour l’instant l’usine tourne 5 jours semaines en trois shifts. Celle-ci a encore de la capacité supplémentaire disponible, mais pour pouvoir produire plus de XC 40, cela nécessiterait des investissements supplémentaires dans les machines et les outils. "Nous allons assez rapidement prendre une décision", explique Samuelsson.



Une chose est sûre, les ventes devraient donc excéder l’objectif des 100.000 véhicules que Volvo s’était fixé il y a un an pour sa XC 40. Un nouveau succès pour la marque suédoise qui s’est refait une santé depuis qu’elle a été rachetée par les chinois de Geely.

Arrivée de l'électrique à Gand

À Genève, Volvo présentait sa Polestar 1, le premier véhicule de la marque performance devenue électrique au sein de Volvo. "Elle sera produite en 2019 dans une nouvelle usine en Chine", dit Samuelsson. La Polestar 1 est une voiture hybride avec un moteur de back-up, un range extender. Elle a une autonomie pure de plus de 150 kilomètres.

"Après toutes les autres Polestar seront entièrement électriques. L’idée est d’être un pionnier pour le groupe Volvo. Nous voulons avoir des voitures électriques attirantes qui ouvrent la voie et c’est Polestar. Les composants seront développés en collaboration et ils seront utilisés plus tard sur les Volvo, comme une demi-année pour les ramener dans les Volvo. Ce qui permettrait de rendre possible d’avoir une version purement électrique pour chaque modèle de Volvo", détaille Samuelsson.



Là aussi, cela aura des implications pour Volvo Gand, qui devrait produire des XC 40 entièrement électriques dès la deuxième moitié de 2019.



Combien de temps cela prendra pour transférer l’électrique d’une Polestar vers Volvo? "Le plus rapidement possible. La Polestar 2 sera basée sur la plateforme CMA (compact modular architecture) ce qui veut dire que l’on peut rapidement amener la technologie sur les véhicules CMA comme la XC 40 et la Polestar 3 sera basée sur la grande plateforme de Volvo, la SPA", répond le patron.



À l’usine on nous explique que construire des véhicules 100% électriques ne sera pas une révolution. "On construit déjà des hybrides sur les lignes à Gand avec deux moteurs, un électrique et un à combustion en plus de batteries. Ce ne sera donc pas difficile d’assembler des véhicules électriques car ils auront un moteur de moins qu'un hybride", sourit Eric Van Landeghem, le patron de l’usine.