Volvo et Geely envisagent la fusion

"Une fusion ferait des deux marques un groupe mondial fort et accélérerait les synergies financières et technologiques entre les deux sociétés", indique Li Shufu, président de Geely Holding Group dans un communiqué, non sans souligner que "l'avantage concurrentiel et l'intégrité des différentes marques (Volvo, Geely, Lynk & Co et Polestar) seront conservés".