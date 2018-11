Volvo reporte la production des voitures chinoises à Gand

Volvo Cars, le constructeur automobile suédois, reporte son projet de construire des voitures de la marque Lynk & Co à Gand. Une décision qui n'aura pas d'impact sur la l'emploi dans l'usine gantoise.

Les véhicules de la marque chinoise Lynk & Co, lancée en 2015, devaient sortir d es lignes d'assemblage gantoises dès la la fin 2019 , avait annoncé le constructeur automobile Volvo Cars, désormais dans les mains du chinois Geely, en mars dernier. Eh bien il faudra patienter encore un peu. Le constructeur suédois vient d'annoncer le report de ce projet.

Lire plus

Pourquoi? En raison de la volatilité croissante sur le marché chinois et de l'insécurité macro-économique croissante.

Pour rappel, les voitures de Lynk & Co seront construites selon la même architecture (Compact Modular Architecture) que celles de Volvo produites à Gand.



L'usine de Gand est l'un des deux sites de production de Volvo en Europe. La marque suédoise construit des voitures depuis 1965 déjà et produit actuellement en Flandre la XC40, un SUV compact qui a été déclaré 'voiture de l'année' lors du salon automobile de Genève en février 2018. D'autres modèles sont également construits à Gand: la V40, la V40 Cross Country, la S60 et la V60.