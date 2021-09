ALD monte au capital de la filiale de mobilité de D’Ieteren

"On se parle presque toutes les semaines", plaisante avec nous Mathieu de Lophem, CEO de Skipr. Il faut dire que les choses vont vite pour Skipr, la filiale de mobilité comme un service (MaaS) de D’Ieteren. La société qui a déjà, dans le désordre, attaqué le marché français, vu Belfius rentrer à son capital et décroché un très gros contrat avec Deloitte Belgique, vient de se trouver un nouveau partenaire, et non des moindres. ALD, la filiale de la Société Générale, rentre au capital de Skipr et en acquiert 17%. De quoi lever des fonds pour la société. Une levée de fonds "dans le même ordre de grandeur que la serie A", détaille de Lophem. Lors de cette serie A, Skipr avait levé 7 millions d’euros auprès de Belfius et D’Ieteren.