Audi Brussels se place en quarantaine

Mises en quarantaine

Jusqu'au 5 décembre

À l’issue d’une réunion organisée dans l’urgence, il a été décidé que les travailleurs de l’équipe du matin du montage devaient rentrer chez eux et se placer en quarantaine jusqu’au 5 décembre inclus.

"Je fais plusieurs usines et je peux vous dire que les mesures sont au top chez Audi."

Les équipes des peintures, tôlerie et batteries doivent terminer la journée.

Initialement, l’équipe de l’après-midi devait terminer la semaine, puis décrocher jusqu’au 5 décembre . Mais à leur arrivée à l'usine, les travailleurs du deuxième shift ont également observé un arrêt de travail et refusé de se mettre au travail dans de telles conditions.

À la suite d'une réunion avec la direction, il a donc été décidé que l'équipe de l'après-midi ne reprendrait pas non plus le travail. L'assemblage de voitures est donc directement à l'arrêt à Forest, et ce jusqu'au 5 décembre.