BP lorgne l’activité superchargeurs de Tesla

C’est bien connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors que Tesla traverse un passage difficile en bourse , son patron, Elon Musk, s’est récemment séparé de la vaste majorité de son équipe superchargeurs , qui gère l'activité de recharge pour véhicules électriques. Une occasion dont BP entend bien profiter pour renforcer ses infrastructures et son personnel. Dans un interview accordé à Bloomberg, Sujay Sharma, le CEO de BP pulse Americas, a en effet révélé que la filiale de BP spécialisée dans la recharge des véhicules électriques est prête à racheter les stations superchargeurs de Tesla aux États-Unis, ainsi que d'embaucher ses anciens employés.

C’est que la société britannique à des ambitions. Elle prévoit notamment de dépenser 1 milliard de dollars d'ici à 2030 , dont la moitié dans les deux ou trois prochaines années, pour installer plus de 3.000 points de recharge aux États-Unis . Lors de son interview, Sharma n’a d’ailleurs pas hésité à faire un petit appel de pied aux "partenaires bloqués", c’est-à-dire surtout Tesla, ces derniers étant appelés à "prendre le téléphone" ou à le "chercher sur LinkedIn".

Talents recherchés

Il faut dire que le choix, il y a moins de deux semaines, du CEO de Tesla de se séparer d’une énorme partie de son équipe superchargeurs avait secoué le secteur automobile outre-Atlantique . Pour cause, cette décision met en péril l’adoption des véhicules électriques au pays de l’oncle Sam, alors que 400.000 chargeurs ultra-rapides seront nécessaires pour desservir environ 40 millions de véhicules électriques d'ici à 2030, selon les données de BloombergNEF.

Or, le groupe de Musk fournit aujourd’hui 74% de tous les chargeurs à grande vitesse dans le pays et bon nombre de constructeurs, comme General Motors et Ford, comptent sur le réseau Tesla pour recharger leurs véhicules électriques.