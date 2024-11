Northvolt demande la protection judiciaire contre la faillite aux États-Unis

Northvolt veut éviter une faillite pure et simple

Depuis plusieurs semaines, Northvolt cherche des investisseurs pour se refinancer et éviter une faillite pure et simple. L’entreprise espère achever sa restructuration d'ici la fin du premier trimestre 2025 et étudier les propositions d'investissement émanant à la fois de partenaires stratégiques, d'investisseurs financiers, ainsi que de ses actionnaires actuels, prêteurs et clients.