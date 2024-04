L’Europe doit-elle se préparer à une invasion de voitures électriques chinoises? Stella Li, numéro deux de BYD, le plus grand constructeur mondial de voitures rechargeables, balaie cette crainte d’un revers de la main. "On nous reproche à la fois d'inonder le marché de voitures bon marché et de ne pas en produire assez rapidement."