Belron est assis sur une mine d'or nommée ADAS

Le recalibrage des capteurs, caméra, etc. font exploser les marges des réparations de parebrises de Belron et ses filiales.

Les systèmes d'aide à la conduite se généralisent. Ils nécessitent des recalibrages à chaque réparation. Une mine d'or pour Belron qui en a fait sa spécialité.

"Carglass répare, Carglass remplace". Ce petit slogan publicitaire, né en Belgique, est désormais synonyme de pactole pour les actionnaires de D'Ieteren Group.

"Quand on a dit au Royaume-Uni que l’on voulait utiliser un jingle là-bas, ils nous ont dit que ça ne marchera pas ici, que c'était dépassé. Dans tous les pays et les marchés, ça a été un succès incroyable", nous racontait le CEO de Belron, Gary Lubner, en 2019. Un douanier lui a même chanté la chanson un jour où il entrait aux États-Unis. "Safelite repair, Safelite replace".

La success story de la maison-mère de Carglass n'en finit plus d'étonner. À un tel point que des géants comme Blackrock, GIC et H&F se sont même intéressés à l'entreprise pour en prendre une participation de 13% ensemble valorisant Belron à 17,2 milliards d'euros.

Une belle aventure pour une société d'origine sud-africaine qui est quasi aussi vieille que le groupe D'Ieteren. Depuis son internationalisation dans les années 1970, le génie de Belron a été d'arriver à consolider mondialement un marché jusqu'alors très fragmenté.

La Belgique est un exemple dans la galaxie Carglass ce qui a certainement poussé le groupe D'Ieteren à racheter la pépite en 1999. "Le marché belge a toujours été un des joyaux de la couronne. Ils ont perfectionné la formule Belron avec une marque forte (Carglass) et des relations très fortes avec les assureurs et les clients fleet", détaillait Lubner.

Une fois cette dynamique mise en place, le passage par les services de Carglass devient quasi automatique et quand les gens conduisent, "ils vont casser leurs vitres, certaines années moins, d'autres plus".

Révolution nommée ADAS

Mais ceci, c’était sans compter sur une petite révolution: les systèmes d'aide à la conduite "ADAS".

Tout d'un coup, il ne s'agit plus simplement de réparer le parebrise pour les éclats "plus petits qu'une pièce de 2 euros" ou de les remplacer, mais de recalibrer les capteurs, caméras, radars des systèmes d'aide à la conduite.

19,8% de recalibrages Le taux de pénétration du recalibrage chez Belron était de 19,8% au premier semestre 2021 contre 11% en 2019.

Une compétence et des machines qui ne sont pas à la portée de tous et qui différencient très fort Belron. À chaque salve de résultats du groupe D'Ieteren, on s'attarde donc sur le pourcentage de parebrises qui ont dû être recalibrés. Une activité avec une très belle marge.

Au premier trimestre, une réparation sur cinq nécessitait un recalibrage (19,8%). Un chiffre qui n'était que de 17% en 2020 et de 11% en 2019. Mais cerise sur le gâteau, ces systèmes ADAS s'imposent de plus en plus comme standards.

"La voiture autonome n’arrêtera pas les cailloux qui viennent de la route." Gary Lubner CEO de Belron

À partir de mai 2022, des fonctionnalités comme l'assistant pour garder sa bande ou le système de freinage d'urgence seront obligatoires dans les voitures neuves en Europe. À chaque manipulation sur un parebrise, il s'agira donc de recalibrer. Belron est assis sur une mine d'or.

À terme, les voitures seront entièrement autonomes et subiront moins de crashs."Le bris de vitres dû aux accidents est une toute petite partie du business. La plus grosse part vient de cailloux sur la route. La vitre devient plus complexe et grande, donc la surface qui peut casser est plus grande. C’est une énorme opportunité pour nous. La voiture autonome n’arrêtera pas les cailloux qui viennent de la route", répondait Lubner.

On peut se poser la question sur l'opportunité pour le groupe D'Ieteren de vendre 40% de Belron à CD&R en 2017, à l'époque où Axel Miller était CEO. 'Ils ont été un très bon catalyseur pour notre business pour amener d’autres idées et de nouveaux défis", disait Lubner en 2019."Cela ne sert à rien de regarder en arrière, regardons vers l'avant", nous répondait le CFO du groupe D'Ieteren Arnaud Laviolette lors des derniers résultats annuels.

Aujourd'hui, les 50% restants de Belron propulsent le groupe D'Ieteren. Ceci alors que Belron, présent dans 40 pays, a décidé de quitter le plus grand marché automobile mondial il y a quelques années, la Chine.