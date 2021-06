Benedetto Vigna, l'électricien choisi pour conduire Ferrari...

Benedetto Vigna, expert des semi-conducteurs formé au sein de la société franco-italienne STMicroelectronics, a été choisi comme nouveau directeur général de Ferrari.

C'est au tour de Ferrari d'effectuer un virage vers l'électrique et la technologie. Voilà du moins ce que la nomination de Benedetto Vigna comme CEO de la marque au cheval cabré laisse envisager. Issu du secteur des semi-conducteurs et de la société franco-italienne STMicroelectronics, l'homme affiche en effet un profil atypique, et un ADN technologique qui détonne dans le secteur des véhicules de luxes.

Le profil 1969 : Naissance à Potenza, au sud de l'Italie

: Naissance à Potenza, au sud de l'Italie 1993 : Diplôme de physique de l'Université de Pise

: Diplôme de physique de l'Université de Pise 1995 : Entrée chez STMicroelectronics en tant qu'ingénieur R&D

: Entrée chez STMicroelectronics en tant qu'ingénieur R&D 2016 : Président de la division Produits Analogiques, MEMS et Capteurs

: Président de la division Produits Analogiques, MEMS et Capteurs 2021: CEO de Ferrari

Dès septembre 2021, Benedetto Vigna reprendra donc les rênes de la marque, dirigée jusqu'ici à titre intérimaire par John Elkann depuis la démission de Louis Camilleri en 2020. De son côté, Elkann, conservera son rôle de président du conseil d'administration de Ferrari, ainsi que son siège de président du groupe Stellantis, ce géant né de la fusion actée en janvier 2021 entre PSA et FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Notons que la riche famille Agnelli fait office de trait d'union entre Stellantis et Ferrari, puisqu'elle possède, par l'intermédiaire de sa holding Exor, 14,4% de l'un et 22,9% de l'autre.

"Sa connaissance profonde des technologies qui sous-tendent l'essentiel des changements dans notre industrie, ses innovations reconnues, ainsi que ses talents en matière de direction et de développement d'activités vont renforcer Ferrari." John Elkann Président de Ferrari et de Stellantis

Ferrari à un tournant de son histoire

La désignation de Benedetto Vigna à la tête de Ferrari arrive à un moment charnière pour le secteur des véhicules de luxe. "Sa connaissance profonde des technologies qui sous-tendent l'essentiel des changements dans notre industrie, ses innovations reconnues, ainsi que ses talents en matière de direction et de développement d'activités vont renforcer Ferrari", a d'ailleurs déclaré John Elkann au sujet du nouveau CEO.

En effet, alors que l'industrie automobile repose aujourd'hui fortement sur la technologie – au point de participer fortement à la pénurie mondiale de semi-conducteurs –, et que les constructeurs dévoilent un à un leurs plans pour le déploiement de leurs flottes électriques, nommer un physicien issu d'un secteur hautement technologique à la tête de Ferrari est évocateur de la direction qu'entend emprunter la marque. Un choix d'ailleurs salué par de nombreux observateurs, puisque les fonctionnalités high-tech et l'adoption (tardive) de l'électrique devraient figurer au centre de la feuille de route de la marque dans les années à venir.

iPhone4 et écrans tactiles

Si Benedetto Vigna est entré sur les radars de la famille Agnelli, c'est aussi parce que son profil technologique s'accompagne de réalisations notables. Membre du comité exécutif de STMicroelectronics et président de la division Produits Analogiques, MEMS (microsystèmes électromécaniques) et Capteurs, l'homme de 52 ans a joué un rôle majeur dans le développement de capteurs de mouvement tridimensionnels ayant contribué au perfectionnement des écrans tactiles de l'iPhone 4 et de la Nintendo Wii, mais aussi des écrans de navigation de véhicules.

3,89 milliards de dollars La division dirigée par Benedetto Vigna est la plus profitable de STMicroelectronics et a enregistré 3,89 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020.