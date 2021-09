Chez D'Ieteren, les syndicats dénoncent une procédure Renault d'une "violence inouïe"

Un conseil d'entreprise s'est réuni, ce mardi, chez D'Ieteren afin de fixer un calendrier de réunions dans le cadre de l'annonce de la fermeture des sites de D'Ieteren Center Mail à Ixelles et de la carrosserie Wondercar située à Drogenbos.

Les représentants des travailleurs évoquent une procédure Renault "d'une violence inouïe" et une direction "détachée de la réalité", souhaitant avancer le plus vite possible.