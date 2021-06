D'Ieteren dans la course aux pièces détachées de TVH

D'Ieteren fait partie des candidats montés au créneau pour acquérir une participation de 40% dans TVH Parts, la division pièces détachées du géant mondial des chariots élévateurs.

Fin d'année passée, les deux familles à l'origine du groupe ouest-flandrien de réparation de machines agricoles et chariots élévateurs TVH décidaient de se diviser l'entreprise. Objectif? Rendre plus manœuvrable le navire aux plus de 7.000 collaborateurs (dont près de 2.500 en Belgique) dans 26 pays, pour quelque 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires et un excédent brut d'exploitation (ebitda) d'environ 400 millions en consolidé en 2019.

La famille Vanhalst est alors devenue propriétaire à 100% de la division location, réparation, vente et leasing Mateco Holding, quand 60% de la division TVH Parts, dédiée aux pièces détachées et accessoires pour matériel de manutention, équipement industriel et matériel agricole, sont tombés aux mains de la famille Thermote. Et ce, avec l'idée de chercher un partenaire pour les 40% restants.

Le processus a bien avancé, a-t-on appris à bonnes sources, avec une première sélection ayant déjà été réalisée. L'un des plus importants investisseurs institutionnels de long terme en Amérique du Nord qu'est la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) regarde le dossier, tout comme le fonds souverain singapourien GIC et une entité néerlandaise – après que HAL Investments, propriétaire du Financieele Dagblad et actionnaire de Coolblue notamment, ait vraisemblablement quitté la course. Concernant cette dernière, il pourrait s'agir de SHV, véhicule d'investissement de la famille entrepreneuriale Fentener van Vlissingen, parmi les plus riches outre-Moerdijk.

Mais la liste des parties intéressées contient également un nom bien connu du monde des affaires en Belgique: D'Ieteren . Ceux qui ne connaissent pas le holding automobile pourraient s'en étonner. Pourtant, le groupe se cherche depuis des années déjà une cible destinée à diversifier ses activités. Sans trop de souci de financement en perspective au vu de la montagne de quelque 2,2 milliards d'euros de cash sur laquelle le groupe est assis.



