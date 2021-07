D'Ieteren Group investit dans les pièces détachées d'équipements

D'Ieteren Group achète 40% de TVH Parts, société spécialisée dans les pièces détachées d’équipements de manutention et de construction, notamment. L'opération valorise l'entreprise à plus de 3,6 milliards d'euros.

"D’Ieteren Group a signé un accord en vue d’acquérir la participation de 40% dans TVH Parts de la famille Vanhalst et a conclu une convention avec la famille Thermote destiné à soutenir le développement de la société sur le long-terme", lit-on dans un communiqué .

Une société "prépondérante"

Spécialisée dans les pièces détachées d’équipements de manutention, de construction, industriels et agricoles, TVH Parts compte 81 succursales dans 26 pays à travers le monde et emploie 4.500 personnes.

De son côté, D'Ieteren Group annonce que cet investissement renforce le portefeuille composé de Belron, Moleskin, D'Ieteren Automotive et D'Ieteren Immo. "Il souligne notre engagement à investir dans des sociétés prépondérantes dans leur secteur, qui bénéficient de bonnes perspectives de croissance à long-terme, et dirigées par des équipes de management hautement compétentes avec l’ambition de faire la différence."

D'autres étaient sur les rangs

On savait D'Ieteren Group en quête d'un investissement. Il disposait à cet effet d'une réserve de cash de 2,1 milliards d'euro. Néanmoins, il n'était pas seul sur les rangs pour acquérir la part de la famille Vanhalst dans TVH. La Caisse de dépôt et de placement du Québec, le fonds souverain singapourien GIC et un groupe néerlandais étaient aussi cités comme potentiellement intéressés.