D'Ieteren bondit en bourse après ses nouvelles prévisions

Fort d'un début d'année robuste. D'Ieteren a revu sa guidance à la hausse et anticipe désormais un résultat consolidé en hausse de 45% en 2021. Le titre grimpait de 9% dans les premiers échanges.

Chez ING, on estime que l'action D'Ieteren en progression de 34% sur un an comprend déjà une bonne partie de la reprise post-covid dans son cours, mais on y espérait que la guidance allait être revue à la hausse.