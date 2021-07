Daimler injecte 40 milliards dans le tout électrique

L'un après l'autre, les grands constructeurs accélèrent l'électrification de leur parc automobile. Geely (Volvo) veut passer au tout électrique d'ici 2030, General Motors d'ici 2035. Il y a deux semaines, Stellantis , le jeune groupe issu de la fusion de PSA (Peugeot-Citroën) et FCA (Fiat-Chrysler), annonçait un investissement de 30 milliards d'euros dans l'électrification et les logiciels des voitures d'ici 2025.

Le constructeur allemand Daimler sort à son tour du bois. Il prévoit de consacrer d'ici 2030 au moins 40 milliards d'euros à l'électrification de sa branche automobile Mercedes-Benz. Au programme, notamment, l'ouverture de huit usines de cellules de batteries, la composante clé des modèles électriques, signe de l'abandon accéléré par le secteur automobile des carburants traditionnels sur fond de normes environnementales de plus en plus strictes.

"Nous serons prêts si les marchés se tournent entièrement vers l'électrique d'ici la fin de la décennie", souligne Ola Källenius, CEO de Daimler. Pour absorber ces dépenses spectaculaires, le constructeur allemand prévoit de baisser de 80% les investissements dans les technologies thermiques et hybrides entre 2019 et 2026.

Plus que des "architectures"

Mercedes s'attend désormais à une part des voitures hybrides et électriques parmi les ventes mondiales d'au moins 50% en 2025, contre 25% précédemment. Pour s'adapter à cette nouvelle réalité, Mercedes ne lancera plus, à partir de 2025, que des "architectures" (la base technique d'un véhicule qui accueille moteur, roue et châssis) 100% électriques. Il va également acquérir la startup britannique YASA, spécialisée dans les moteurs électriques.