Des ex-dirigeants de Volkswagen verseront 288 millions pour le Dieselgate

L'ancien CEO de Volkswagen, Martin Winterkorn, et trois autres anciens hauts dirigeants ont accepté de payer au groupe automobile quelque 288 millions d'euros de dommages et intérêts.

Le Dieselgate a coûté à Volkswagen plus de 32 milliards d'euros en remises en état de véhicules, amendes et frais de justice.

Volkswagen a conclu que Martin Winterkorn avait manqué à son devoir en ne clarifiant pas complètement et rapidement les circonstances de l'utilisation de fonctions logicielles illégales dans certains moteurs diesel vendus en Amérique du Nord entre 2009 et 2015. Le groupe avait admis ses fautes par la suite.

Martin Winterkorn a quitté son poste de CEO de Volkswagen en septembre 2015, une semaine après l'éclatement du scandale . Le Dieselgate a coûté à l'entreprise plus de 32 milliards d'euros en remises en état de véhicules, amendes et frais de justice, l'incitant par ailleurs à investir massivement dans les voitures électriques.

L'ancien patron d'Audi impliqué

L'accord conclu ce mercredi, qui consiste principalement en un versement de 270 millions d'euros provenant des assurances de responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants (D&O), comprend également un règlement avec l'ancien patron d'Audi (filiale de Volkswagen), Rupert Stadler, qui devra payer 4,1 millions d'euros. Volkswagen avait déclaré fin mars qu'il réclamerait des dommages et intérêts à Martin Winterkorn et Rupert Stadler pour manquement au devoir de diligence en vertu du droit des sociétés par actions.