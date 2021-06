Dieselgate: Peugeot inculpé en France pour tricherie antipollution

Un tribunal français a inculpé Peugeot pour fraude aux émissions d'oxyde d'azote dans le cadre d'une enquête sur le diesel qui a déjà touché Renault et Volkswagen.

Et ce n'est pas fini: les procureurs à l'origine de cette inculpation ont également ordonné à Citroën et à FCA Italie , deux autres unités de Stellantis, de comparaître devant le tribunal dans les semaines à venir dans le cadre de la même enquête.

Émissions dix fois supérieures aux normes

Selon des rapports de 2019 révélés par le tribunal français, des véhicules de Renault et Peugeot produisaient des émissions d'oxyde d'azote (NOx) plus de 10 fois supérieures aux limites réglementaires pour certains modèles.

De son côté, Stellantis a déclaré dans un communiqué que Peugeot évaluait ses options de défense dans cette affaire. "Nos filiales sont fermement convaincues que leurs systèmes de contrôle des émissions répondaient à toutes les exigences applicables à l'époque et continuent aujourd'hui de les respecter, et elles attendent avec impatience l'occasion de le démontrer", a déclaré la société-mère de Peugeot, fondée à la suite de la fusion du groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobiles.