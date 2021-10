Et si Volvo Gand accueillait la première gigafabrique de batteries de Belgique?

L'usine gantoise de Volvo recrute depuis le début de l'année et une campagne d'embauche de grande ampleur a été lancée à la fin de l'été, via les bureaux Randstad et Agilitas, notamment. Le problème est que les fonctions à pourvoir - "opérateur" ou "technicien", par exemple -, correspondent à des profils très recherchés dans un marché de l'emploi réduit et dans une région en plein boom avec le port de Gand, ArcelorMittal ou encore Volvo Trucks.