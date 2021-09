Feu vert officiel pour le Salon de l'Auto 2022

Les constructeurs automobiles ont tranché concernant le prochain Salon de l'Auto . Après une semaine pendant laquelle son organisation était fortement menacée, la Febiac confirme ce que nous annoncions ce jeudi soir. La 99e édition de la grande messe de la mobilité aura bel et bien lieu . Ces dernières années, le salon attirait de 400.000 à 500.000 visiteurs, ce qui en fait la plus grande foire du royaume.

"Les véhicules ont fortement évolué ces deux dernières années, notamment dans l'offre des motorisations alternatives et de la connectivité. Plus que jamais, il est primordial d’informer le grand public, mais aussi les autorités et les médias des avancées effectuées par notre secteur, notamment sur le front de la lutte contre le réchauffement climatique et l’amélioration de la qualité de l’air. À ce titre, le Brussels Motorshow constitue la vitrine et la plateforme de communication idéale", estime Andreas Cremer, le CEO de la Febiac.