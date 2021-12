Forte progression des voitures de société électriques en 2021

Selon les chiffres du spécialiste belge du leasing Arval, il y a bien eu un «rush» sur les voitures de société électriques en 2021. La société comptabilise actuellement trois fois plus de commandes de voitures électriques que fin 2020. Sur les plus de 18.000 véhicules neufs mis en circulation par l’entreprise au cours de l’année écoulée (jusqu’au 30 novembre), plus d’une voiture sur neuf était entièrement électrique.