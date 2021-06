ING fixe un objectif de cours record pour D’Ieteren

Dans la foulée des résultats trimestriels particulièrement costauds de D'Ieteren, ING a relevé son target sur l'action à 142 euros, soit un niveau record.

On l’a vu fin mai, 2021 s’annonce comme une année particulièrement faste pour D’Ieteren dont les deux principaux pôles - la distribution automobile et Belron (Carglass) - ont enregistré un premier trimestre robuste. À tel point que le groupe a décidé de relever ses prévisions pour l’ensemble de l’année. Et pas qu’un peu. La hausse anticipée jusqu’alors de 25% du résultat consolidé ajusté avant impôts s’est transformée en une augmentation d’au moins 45%.

Belron valorisée à 15 milliards d'euros

Mais, selon David Vagman d’ING, cela devrait être plus encore. Suite aux chiffres publiés par D’Ieteren, il a décidé de relever ses prévisions de bénéfice par action pour 2021 (+15%), 2022 (+8%) et 2023 (+7%) et s’attend à une progression du résultat consolidé de 49% contre 30% avant.

Pour Belron, il estime la progression des ventes organiques de 2021 à 18% contre 10% auparavant et celle de l’ebit récurrent à 38% (20% avant) avec une marge de 18,1%. Il valorise cette société dont D’Ieteren détient 54,9% des droits de vote à 15,1 milliards d’euros. En qui concerne la distribution automobile, il voit le chiffre d’affaires croître de 12% (6%) et le rebit de 27% (16%).

Tous à l'achat

50 % Depuis le début de l'année, l'action D'Ieteren s'est déjà envolée de 50% environ.

Sur la base de bénéfices plus élevés pour ces deux divisions et malgré l’impact négatif de la dépréciation du dollar, l’analyste a relevé son objectif de cours à 142 euros contre 134 euros avant, soit un potentiel de hausse de 44% par rapport au cours de clôture de mardi. C’est aussi le chiffre le plus élevé parmi les analystes qui suivent la valeur et qui sont tous les cinq à l’achat. Le moins enthousiaste étant Kepler Cheuvreux avec un target de 106 euros. Depuis le début de l’année, l’action s’est déjà envolée de près de 50%.