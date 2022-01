Jim Rowan, un geek au volant de Volvo Cars

L'ex-CEO de Dyson, Jim Rowan, deviendra en mars le nouveau CEO de Volvo Cars. Il apporte au constructeur suédois son expertise dans le domaine de la transformation numérique.

Soucieux d'être à la pointe de la transformation numérique et électrique, Volvo Cars s'est choisi un ancien vendeur d'aspirateurs pour présider à sa destinée future. Jim Rowan, actuel CEO d'Ember Technologies et ex-patron du britannique Dyson, connu pour ses aspirateurs sans sac, succédera en mars prochain à Håkan Samuelsson, en fin de mandat, au poste de CEO du constructeur automobile suédois.

Le choix de cet Écossais bon teint reflète bien l'évolution de l'industrie automobile, où il ne suffit plus de produire de bons châssis et des véhicules performants. Place, désormais, aux solutions de mobilité, aux technologies, à la connectivité et à l'intelligence artificielle. Volvo, aujourd'hui propriété du chinois Geely, figure précisément parmi les plus ambitieux des constructeurs dans cette transition. Jim Rowan aura pour mission première de porter les ventes de voiture électriques à 50% du total, l'objectif ultime étant l'abandon du moteur à essence d'ici à 2030.

Jim Rowan peut se prévaloir d'une grande expérience dans le domaine technologique, accélérant la réorientation stratégique de Dyson vers l'e-commerce.

Cela tombe bien: Jim Rowan peut se prévaloir d'une grande expérience dans le domaine technologique. Cet ancien directeur opérationnel de Blackberry a accéléré la réorientation stratégique de Dyson vers l'e-commerce tout en lançant des produits innovants, ce qui a permis au groupe britannique de renforcer sa présence sur le marché à l’échelle mondiale.

Un projet de voiture électrique avorté

"Ce changement fait suite à un processus de recherche approfondi et diligent visant à assurer le maintien d'une direction solide de Volvo Cars, avec un PDG qui possède une solide expérience dans le domaine des logiciels, de la transformation numérique et des produits de consommation innovants", souligne le groupe dans un communiqué. La digitalisation, les technologies de rupture, l’innovation, l’ingénierie et les chaînes d’approvisionnement n'ont plus de secrets pour le futur patron de Volvo. Voilà qui explique pourquoi, plutôt que de chercher la perle rare chez la concurrence, le choix de Volvo s'est orienté vers un "geek" venu d'un autre secteur.

Lire aussi La gigafabrique de batteries de Volvo ne s'installera pas à Gand

Pour la petite histoire, on notera que son mandat de CEO de Dyson (de 2017 à 2020) a été émaillé du lancement d'un projet de développement d'une voiture électrique, finalement abandonné pour cause de rentabilité incertaine.

700.000 voitures Les ventes de Volvo Cars sont passées de 421.000 véhicules en 2012 à plus de 700.000 en 2019.

Le constructeur suédois, qui dispose d'une usine à Gand, se porte bien. Ses ventes sont passées de 421.000 véhicules en 2012 à plus de 700.000 en 2019. Il a déjà entamé sa transformation. Après les sorties des versions électriques des SUV compacts XC40 et C40, Volvo s'apprête, en effet, à lancer le successeur tout-électrique de son plus gros modèle, le XC90. L'entreprise a aussi noué une entreprise conjointe avec la start-up suédoise Northvolt pour la production de cellules nécessaires aux batteries des véhicules électriques.

L'actuel PDG de Volvo Cars, Håkan Samuelsson, à la tête de la marque depuis 2012, quittera Volvo Cars en mars, son contrat arrivant à échéance. Il quittera également le conseil d'administration de Volvo, tout en restant président du conseil d’administration du chinois Polestar.