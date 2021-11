L'action Tesla chute après un sondage d'Elon Musk sur Twitter

Le fantasque patron du fabricant de véhicules électriques semble avoir dans sa ligne de mire une nouvelle proposition des démocrates , qui voudraient imposer plus lourdement les super-riches en visant leurs actions, généralement taxées uniquement lorsqu'elles sont vendues.

"On a beaucoup parlé ces derniers temps des gains non réalisés comme un outil d'évasion fiscale, je propose donc de vendre 10% de mes actions Tesla ", écrivait Elon Musk dans un tweet samedi. "Est-ce que vous êtes d'accord?" demandait-il ensuite aux internautes en leur proposant de voter "oui" ou "non". "Je respecterai les résultats de ce sondage, quelle qu'en soit la conclusion", ajoutait le multi-milliardaire.