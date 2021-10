L'ancêtre, cet obscur objet du désir

L'amateur de vieilles voitures est un homme mûr, à l'aise sans être riche. Il dépense plus de 4.000 euros par an pour son jouet.

Dans la cour d'un château gaumais, les vénérables véhicules viennent se ranger en ordre, regroupés par marque. Les moteurs ronflent doucement, les roues crissent sur les graviers, les portes claquent dans un bruit feutré. Un organisateur demande discrètement aux chauffeurs si leur voiture a des pertes d'huile. Si c'est le cas, il fournit un carton à glisser sous le moteur pour éviter les taches sur les pavés de la cour.

Dans la fraîcheur d'un petit matin ensoleillé d'automne, une soixantaine d'équipages se retrouvent pour un rallye balade d'une journée. Le café et les mignardises sont les bienvenus pour donner un coup de boost aux pilotes et co-pilotes qui déchiffrent le road-book par-dessus leur tasse. Une centaine de kilomètres pour la boucle du matin, un peu moins de 80 pour celle de l'après-midi, toujours plus courte après le repas. Au moment du départ, derrière les volants, les pilotes sont essentiellement des hommes, souvent grisonnants, accompagnés d'un ami ou d'une compagne sur son trente-et-un.

Carte d'identité

Ce type de rallye balade, sans autre enjeu qu'un cadeau fourni par un sponsor, il en existe à peu près tous les week-ends dans tous les coins de la Belgique, du printemps à l'automne. Avec les beaux jours, les ancêtres sont de sorties et les propriétaires aiment se retrouver autour d'un pain saucisse ou d'un repas gastronomique pour échanger sur leur belle mécanique.

55.000 euros En moyenne, le revenu moyen du ménage qui possède un ancêtre est de 55.000 euros en Belgique.

La Fédération internationale des véhicules anciens vient de mener une enquête internationale pour dresser le portrait du propriétaire d'un ancêtre, de leur véhicule et du secteur économique qui gravite autour de ces passionnés de belles lignes.

En Belgique, le propriétaire d'un véhicule ancien, de 30 ans d'âge au minimum, est très majoritairement un homme; 2 % de femmes seulement en Belgique. À peine plus en Europe. Plutôt mûr aussi: 58 ans en Belgique, un an plus jeune que la moyenne européenne. Un quart des propriétaires seulement a moins de 50 ans. Du coup, près de quatre propriétaires sur dix sont déjà pensionnés, et ont donc tout le temps de bichonner leur précieux jouet. La même proportion est employée à temps plein, 15% sont indépendants. Reste 4% "d'autres" occupations. En moyenne, le revenu moyen du ménage qui possède un ancêtre est de 55.000 euros en Belgique, de 57.000 euros pour l'ensemble de l'Europe.

Un petit budget

C'est que l'entretien et les frais de fonctionnement des ancêtres, c'est tout de même un petit budget: 3.013 euros de dépenses directes en assurances, entretien, carburant, réparation ou gardiennage (un peu moins que la moyenne européenne de 3.688 euros). Le budget monte à 4.295 euros si on y ajoute les dépenses annexes comme la participation à des rallyes ou à des activités (1.120 euros par an en moyenne), la littérature, la cotisation à un club, les nuits d'hôtel lorsque déplacement (4,3 nuits passées extra muros par an)...

Huit ancêtres sur 10 sont d'ailleurs immatriculés et en état de rouler.

Mais quand on aime on ne compte pas (trop). Les amateurs sortent leur bolide ou leur bagnole une grosse douzaine de fois par an, la plupart du temps pour des événements organisés souvent à but philanthropique d'ailleurs. Ils sont d'ailleurs prêts à parcourir jusqu'à 300 kilomètres pour se rendre à ce type d'événement, quitte à passer une nuit ou plus sur place. Bon an, mal an, l'amateur belge de vieux châssis effectuera 1.160 kilomètres en moyenne sur l'année, pour 1.460 kilomètres pour la moyenne européenne. Huit ancêtres sur 10 sont d'ailleurs immatriculés et en état de rouler.

VW, Porsche, Citroën

Ces précieux jouets, au fond, quelle en est la fiche technique? Trois quarts d'entre eux sont des voitures, pour 13% de motos. Le reste regroupe les camions, utilitaires, véhicules commerciaux ou tracteurs. Ils datent majoritairement des années 70, voire du milieu des années 60 pour les motos dont l'âge moyen dépasse celui des voitures.

En Belgique, ce sont les Allemandes qui ont la cote. VW et sa mythique Coccinelle représente 9% du parc d'ancêtres, juste devant les Porsche et toutes les déclinaisons de la 911 et les Citroën grâce notamment à l'increvable 2Cv et les DS, ces salons roulants. Viennent ensuite les Mercedes, MG, Triumph, Alfa, Fiat, Ford et Jaguar. Sur l'ensemble de l'enquête européenne, Citroën vient en tête devant les anglaises MG et Triumph, puis les allemandes Mercedes, Porsche et VW.

Vue en plein écran

Cher, ces chers véhicules? La valeur moyenne est tirée vers le bas par les motos et les autres véhicules, qui peuvent parfois partir pour quelques centaines d'euros. Le prix moyen d'une voiture est tout de même de 32.000 euros en Belgique. C'est assez sensiblement plus cher que sur l'ensemble de l'Europe: 23.000 euros. Mais c'est une valeur sûre, ou au moins passionnante, puisque les propriétaires belges gardent leur joujou pendant une douzaine d'années. Une longévité qui monte à 14 ans en Europe.

Ecosystème

Cette passion pour les ancêtres draine et génère un petit écosystème, fait de garages, de prestataires de gardiennage, de marchands spécialisés, de restaurateurs, etc... Une nonantaine d'acteurs spécialisés ont répondu de manière spontanée à l'enquête internationale en Belgique. Des structures assez petites en général. Dans 38% des cas, le prestataire est un indépendant. Un peu moins d'un tiers dispose de deux ou trois employés. Une entreprise sur dix seulement dépasse les 10 emplois.

Le chiffre d'affaires est à l'avenant : un cinquième ne dépasse pas les 100.000 euros, pour 41% au-delà des 500.000 euros. Mais, très touchés par la crise sanitaire qui a confiné les pilotes et leurs véhicules, les garagistes, marchands et autres fournisseurs sont plutôt pessimistes en Belgique. Pour plus de la moitié d'entre eux, le business devrait se réduire dans les cinq ans à venir. 20% seulement se sent prêt à accélérer. Les perspectives régulatoires pour les ancêtres, perçues comme de plus en plus contraignantes, est la première cause de leurs inquiétudes. Avec la difficulté récurrente de trouver la main-d’œuvre qui dispose des qualifications requises, souvent très pointues. Un problème d'autant plus ardu que l'âge moyen des employés du secteur est vieillissant et atteint aujourd'hui les 43 ans.