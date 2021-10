L'IPO de Volvo Cars, symbole d'une réussite sino-européenne

Car Volvo, on l’oublierait presque, est une société qui a failli disparaître dans la foulée de Saab . Rappelez-vous, la faillite de l’autre marque automobile suédoise emblématique avait retenti comme un choc national en 2011.

Elle avait constitué un coup dur pour l’importateur Beherman en Belgique. Saab "a été mal vendue par General Motors, alors que cette marque avait des produits exceptionnels et un réseau formidable , cela n’a pas été mon échec, mais j’en ai payé les conséquences et je ne l’avale toujours pas", écrit d'ailleurs Jacques Beherman dans "Notre Histoire", un ouvrage retraçant l’aventure entrepreneuriale de la famille Beherman sur trois générations.

L'atout SUV haut de gamme

Sous la houlette du CEO Hakan Samuelsson, un ancien des camions MAN, Volvo a clairement pris la route du haut de gamme, en particulier sur les SUV qui sortaient du lot et une stratégie de précurseur vers l’hybridation et l’électrique.

Volvo Gand sourit

Volvo Cars a réussi à reconquérir les cœurs des clients européens d’abord et du monde ensuite. Tout bénéfice pour l’usine de Volvo Gand qui est devenue l’usine européenne spécialisée des "petites" voitures du groupe, soit la série 40, alors que la Suède se concentre sur les modèles plus volumineux.

Aujourd’hui, Volvo Gand emploie 6.500 personnes et cherche encore 500 intérimaires en plus.

Le renouveau venu de Chine

Très vite, le renouveau de la marque saute aux yeux. Le constructeur écoule toute sa production et le défi devient surtout de grandir pour suivre la cadence . Cela se fera par une nouvelle usine aux États-Unis et une autre en Chine.

Transition vers l'électrique

Après avoir construit sa réputation sur la sécurité de ses voitures, Volvo se place désormais parmi les plus ambitieux des constructeurs traditionnels dans sa transition vers l'électrique, avec l'ambition d'abandonner le moteur à essence d’ici à 2030. Une transition vers laquelle le groupe s'est orienté avant que les autres marques premium le fassent à leur tour.

Au premier semestre de cette année, le constructeur a écoulé 380.757 véhicules, soit un bond de 29% sur un an. C'est aussi plus qu'au premier semestre 2019, soit avant la pandémie. Un quart de ses voitures sont vendues en Chine, son premier marché devant les États-Unis et la Suède.