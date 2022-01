La Belgique a produit plus de 70.000 voitures électriques en 2021

Avec près de 44.000 Audi produites à Forest et 28.000 Volvo à Gand, notre pays monte en puissance dans l'électrique. Et ce n'est qu'un début.

Objectif atteint chez Audi

Dans le même temps, L'Echo apprend que l'usine d'Audi Brussels à Forest a réussi à produire 43.834 Audi e-tron en 2021 . Selon une note interne, Audi Brussels a donc réussi "à dépasser son objectif de 14 unités". Elle produit donc très légèrement plus de voitures qu'en 2020, malgré la pénurie des composants et des semi-conducteurs en particulier .

À Gand, 24.519 XC40 électriques ont été produites en 2021 et 3.533 C40 électriques. 15,3% des voitures produites en 2021 à Gand étaient donc entièrement électriques, de quoi porter la production de voitures entièrement électriques en Belgique à près de 72.000 exemplaires.

Et ce n'est qu'un début. Audi Brussels veut "poursuivre cette tendance cette année". Et chez Volvo Cars, les capacités de production électrique montent en puissance.

L'usine gantoise augmente sa capacité de production de voitures électriques et dès 2022, il sera ainsi possible de produire jusqu'à 135.000 voitures électriques chez Volvo Gand . "Cela ne veut pas dire que l'on produira 135.000 voitures électriques. Cela dépendra du marché", insiste Barbara Blomme, porte-parole de l'usine.

La XC 40 est un modèle populaire et qui s'est jusqu'ici bien vendu . Volvo Gand produit également la C40 depuis l'automne.

Le groupe Volvo, qui essaye de diminuer au maximum ses émissions de CO2, veut diminuer de 40% par voiture produite ses émissions d'ici 2030. En plus des panneaux solaires et de l'éolien, le méthane naturel utilisé par Volvo Gand sera donc remplacé par du biométhane. Volvo Car Gent "s’attend à pouvoir atteindre une production entièrement neutre en carbone au second semestre".