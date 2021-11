La Chine s'invite dans le club fermé des pilotes de F1

Devenir pilote de F1 est un rêve inaccessible pour beaucoup. Derrière les futurs champions, de gros budgets de promotion et une vraie stratégie financière.

À un an de la Coupe du Monde de football au Qatar, jour pour jour, ce sont les pilotes de F1 qui s’élanceront ce week-end pour la première fois depuis Losail pour le premier Grand Prix du Qatar.

Mais entre les deux disciplines, un monde de différences. Devenir joueur de foot professionnel dans une équipe nationale qualifiée pour une Coupe du Monde est difficile. Mais c’est peut-être sans commune mesure avec la difficulté d’obtenir "un volant" dans la F1.

En F1, seuls 20 pilotes sont sur la grille de départ. Une soixantaine de places en monoplace sont à prendre en tout si on compte l'IndyCar et la Formula E.

Premier Chinois

Quand l'équipe Alfa Romeo Racing Orlen annonce que son pilote italien Antonio Giovinazzi sera remplacé par Guanyu Zhou, elle explique que c'est "une occasion unique d'exploiter pleinement le potentiel offert par la plateforme de la F1 sur un marché clé pour l'avenir d'Alfa Romeo".

Il y avait déjà un Grand Prix de Chine depuis 2004 (sauf durant ces années de pandémie), il y aura désormais un pilote chinois dans la discipline.

Si l’argument économique tient, c’est presque un comble que personne ne l’ait fait avant, quand on sait que la Chine est devenu le premier marché automobile mondial depuis 2009 déjà.

En fait l'obtention d'un volant en F1 nécessite un certain alignement des planètes. Évidemment, il faut savoir piloter et pas qu’un peu pour accéder à la discipline.

En 2017, Sodaphi Group rentre à hauteur de 33% dans le capital de So Race Management au côté de Sébastien Philippe, le CEO d’Art Grand Prix (une écurie fondée par Frédéric Vasseur). L’idée était de promouvoir de jeunes et talentueux sportifs dans le milieu du sport automobile. Ce que Sodaphi faisait déjà auparavant, mais via du sponsoring plus classique, de quoi permettre à la société de rentrer dans ce cercle très fermé de la F1.

Art Grand Prix est l’une de ces rares structures qui forment les futurs champions dans ce monde très fermé de la F1. Son concurrent est All Road Management de Nicolas Todt, fils de l'emblématique Jean Todt, l'ancien directeur de la Scuderia Ferrari et le président de la Fédération internationale de l'automobile.

Ces sociétés de management font jouer leurs réseaux dans les paddocks pour placer leurs pilotes, recherchent des entreprises partenaires et conseillent les pilotes sur les volets juridique , financier , stratégique ou sportif.

Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Valtteri Bottas ou Stoffel Vandoorne ne sont que quelques-uns des noms prestigieux de la discipline qui sont passés par Art Grand Prix. Les 4 noms cités ont tous été champions dans les catégories inférieures comme la GP2 Series ou la GP3 Series.

4 à 5 millions d'euros So Race Management estime que les coûts cumulés de promotion d'un jeune pilote atteignent entre 4 et 5 millions d'euros. Comme toujours dans le sport : sans garantie.

"Si ton pilote finit en F1, tu as un effet de levier collossal, s'il fait une carrière de pilote dans d'autres disciplines, tu retrouveras tes billes mais plus au rythme d'un crédit hypothécaire." Alexandre Dallemagne CEO du groupe Sodaphi

Mais ça, c’est pour les réussites. Environ 20.000 pilotes à travers le monde seraient prétendants pilotes de F1. Un parcours classique commence dans le karting, où les jeunes prodiges sont repérés ; ensuite, ils doivent gravir les échelons avec la F4 (championnat national), puis la formule Renault (championnat européen) pour ensuite terminer avec la F3 et la F2 (championnats du monde).

Chez So Race, on estime que le parcours nécessite un coût cumulé de 4 à 5 millions d’euros. Ensuite, il s'agit donc de retrouver sa mise. "Si ton pilote finit en F1, tu as un effet de levier collossal, s'il fait une carrière de pilote dans d'autres disciplines, tu retrouveras tes billes mais plus au rythme d'un crédit hypothécaire", détaille Alexandre Dallemagne, CEO de Sodaphi.

Vue en plein écran Victor Martins. ©Alpine

D'autres pilotes sur la grille ont "acheté leur volant" comme on dit. Comprenez qu'ils viennent de familles fortunées (Stroll, Latifi ou Mazepin) qui amènent le budget qui va avec. Cela ne les empêche pas de devoir être de bons pilotes. Cela ne veut pas dire non plus que les investissements sont à perte. Les milliardaires en question élaborent en effet une stratégie avec Liberty, propriétaire de la F1. "Les Américains ont toujours été plus forts que nous pour le sport business", souligne Dallemagne.