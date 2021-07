La fiscalité provoque un boom des hybrides en 2021

La tendance était là en 2020, mais elle devient une véritable lame de fond. Les véhicules électrifiés, les hybrides en particulier, n'en finissent plus de progresser en Belgique.

"Les voitures de société hybrides jouissent d’un avantage toute nature (ATN) plus avantageux depuis l’an passé."

Il ne faut pas chercher midi à 14 heures: la principale raison de ce succès est avant tout fiscale. "Les voitures de société hybrides jouissent d’un avantage toute nature (ATN) plus avantageux depuis l’an passé (par rapport aux thermiques NDLR)", souligne à ce titre Traxio, l'association des détaillants de mobilité qui publie les chiffres.

Le CO2 des voitures thermiques a en effet augmenté avec le passage aux nouvelles normes de test WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure). Les véhicules thermiques reviennent donc plus cher aux conducteurs de voitures de société.

Le diesel dépassé par l'hybride

La baisse des immatriculations diesel se poursuit également. Ces véhicules, qui seront pour rappel interdits à Bruxelles dès 2030 ne représentent plus que 22,8% des ventes de véhicules neufs.

Le marché des véhicules neufs 2021 est en baisse de 16,2% par rapport à 2020 et de 24,5% par rapport à 2019.

Boom de l'occasion

La vente de véhicules neufs est soutenue par les véhicules de société, un marché généralement plus propice aux véhicules hybrides. Même si "de plus en plus de contrats de voitures de leasing sont prolongés, notamment parce que les voitures ont moins roulé avec la pandémie", tempère Filip Rylant, porte-parole de Traxio.