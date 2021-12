La gigafabrique de batteries de Volvo ne s'installera pas à Gand

Cette mission diplomatique n'aura servi à rien. Désormais, la Belgique ne figure plus dans la liste des pays sélectionnés pour cet investissement d'un million de dollars.

La Flandre voit donc s'envoler une possible manne d'investissements. Il était en effet question d'une production annuelle de 300.000 à 400.000 batteries, et de la création de 3.000 emplois supplémentaires. Volvo est déjà l'un des plus importants employeurs industriels en Flandre, avec quelque 7.000 employés.