La pénurie de semi-conducteurs plombe les immatriculations en juillet

En juillet, 27.596 voitures neuves ont été immatriculées, soit 38% de moins qu'en juillet 2020 et 38,8% de moins qu'en juillet 2019. C'est ce qu'il ressort des chiffres publiés par le SPF Mobilité & Transports et la Fédération de l'automobile et du cycle (Febiac).

Sur les sept premiers mois de l'année, 259.987 immatriculations de voitures particulières ont été enregistrées, ce qui reste 0,4% de moins que lors des sept premiers mois de 2020, pourtant marqués par la crise du coronavirus. "Au-delà de la pénurie de semi-conducteurs qui affecte depuis plusieurs mois et continue encore d'affecter la production de véhicules neufs, mais aussi du jour ouvrable en moins recensé en juillet de cette année, l'examen détaillé des statistiques de juillet indique que le recul du marché des voitures particulières neuves est principalement à imputer au canal 'particuliers'. Celui-ci affiche une contraction de 49%, contre -26,7% pour le canal 'sociétés'", commentent l'administration et la Febiac dans un communiqué. En juillet, la marque de voiture la plus vendue en Belgique était BMW, avec 10,24% de parts de marché. Audi et VW complètent un podium 100% allemand.