La voiture à hydrogène patine, mais beaucoup y croient encore

Pas plus tard que ce mardi, le groupe BMW confirmait qu'il continuait de croire dans la technologie . Il présentera au salon IAA de la mobilité de Munich en septembre sa BMW iX5 Hydrogen. Elle sera produite d'abord en petite série "à des fins de démonstration et d'essai sera lancée en 2022".

Un futur qui tarde

Manque d'infrastructures

Toyota indiquait, lors du lancement de sa Mirai 2, que la première génération avait ouvert les portes à la technologie. "Cependant, en raison d'un développement des infrastructures plus lent que prévu et des limites qui en résultent sur le nombre de véhicules pouvant être introduits sur le marché, nous ne sommes encore qu'à mi-chemin de l'adoption généralisée des FCEV ", avouait Toyota.

Coût du réseau

Construire une station de recharge coûte cher. Selon la carte établie par Waterstof.net, il n'existe actuellement que trois stations de recharge publiques en Belgique . Une à Anvers chez CMB et deux autour de Bruxelles, à savoir la station Air Liquide à Zaventem au siège de Toyota Europe et celle de Dats 24 de Colruyt à Hal. Colruyt y revendique une station qui fournit un hydrogène vert qu'elle produit elle-même. Si à l'usage, un véhicule FCEV est propre, la production de l'hydrogène utilisé reste son principal défi environnemental.

"On a mis l'hydrogène 'on hold' pour les voitures au vu des énormes investissements qui doivent être faits dans l'électrique."

Mercedes-Benz a également une GLC F-Cell dans sa gamme, mais ici le focus est désormais mis sur la voiture électrique. "On a mis les voitures à hydrogène 'on hold' au vu des énormes investissements qui doivent être faits dans l'électrique. Par contre, on continue bien pour tout ce qui est camions et utilitaires", détaille Bastien Van den Moortel, en charge des relations presse chez Mercedes-Benz Belux.