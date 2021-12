Laurent Louyet: "Ce n'était pas notre ambition de grandir si vite, mais ce sont les affaires"

Avec la reprise des concessions Ginion, le groupe Louyet va vendre des BMW dans tout le Hainaut, le Brabant wallon, en plus d'une bonne partie de Bruxelles et de ses alentours. Une croissance voulue, mais qui est arrivée plus vite que prévu.

Il y a des ascensions dans des business bien établis qui sont tout de même fulgurantes. Celle de Laurent Louyet, à la tête des concessions du même nom en est certainement une.

En 2013, le représentant de la troisième génération a repris la direction de l'affaire familiale à 31 ans à peine. Depuis, Louyet n'a fait que grandir. D'une seule concession BMW à Charleroi (avec une succursale à Sambreville), Louyet s'est ensuite étendu à La Louvière (reprise de JLD Motors), Marcinelle pour les motos, puis Mons (reprise de Novauto).

"Ce sont des concessionnaires qui devaient décider d’investir ou non", se rappelle le patron. Ces reprises se sont donc accompagnées d'investissements et de rénovations de taille dans ces concessions.

Mais ce n'était que le début de l'expansion. Louyet devient un groupe dans sa structure il y a 3 ou 4 ans. Avec le recul, Laurent Louyet s'en félicite, car les événements se sont emballés depuis.

Après une incursion en Flandre, avec la reprise de la concession BMW Vandeperre à Sint-Peters-Leeuw, Louyet monte en régime avec la reprise de BMW Brussels. Il s'agissait de la seule concession belge qui appartenait directement à BMW. Elle emploie 120 personnes.

Le passage en Flandre a aussi permis à Louyet d'avoir une meilleure variété de clients avec davantage de sociétés, essentielles dans le marché belge.

Dernier épisode en date, Louyet est en passe de racheter toutes les concessions BMW (Overijse, Waterloo et Wavre) et Mini de Ginion (Wavre, Waterloo et Brussels Sud). Il est juste en attente du feu vert des autorités de la concurrence.

Avec le Hainaut, le Brabant wallon et une bonne partie de Bruxelles et de ses environs, le groupe Louyet est devenu un acteur de poids dans l'automobile belge qui emploiera, une fois l'acquisition de Ginion finalisée, quelque 550 personnes pour 9.000 voitures neuves vendues par an.

Le timing s'est imposé

Était-il nécessaire de grandir à cette vitesse? "Honnêtement, cela a été plus vite que prévu. On aurait préféré reprendre BMW Brussels cette année et les concessions Ginion dans deux ou trois ans. Mais c'est comme ça les affaires", répond Laurent Louyet.

La reprise de BMW Brussels, il y a un an, a constitué un sacré défi. L'organisation de cette filiale de BMW est, en effet, fort différente de ce que Louyet connaissait jusque-là. L'organisation est ainsi fort syndicalisée, une première pour Louyet.

Un phénomène de concentration est à l'œuvre dans la distribution automobile en Belgique. Avec des marges basses, le volume devient important.

Les synergies jouent ainsi un rôle dans "tout ce que le client ne voit pas" comme le marketing, les finances, la sécurité, les RH, etc. Mais "le gros gros avantage quand on grandit c’est qu’on peut avoir des spécialistes. Quand vous êtes plus petit, une personne c'est trop court et deux personnes c'est souvent trop", estime Laurent Louyet.

"Dans la communication, vous pouvez avoir un spécialiste des réseaux sociaux et un autre dans la communication. Dans les RH quelqu'un de dédié au payroll et un autre au recrutement. Dans une concession normale, vous avez quelqu'un qui gère toutes les finances, de la TVA à la comptabilité jusqu'à la caisse. Nous avons des personnes qui ne font que de l'encodage de factures", détaille Louyet.

CV Express Laurent Louyet est le petit fils du cycliste Léon Louyet qui a lancé son garage à Charleroi en 1959 après sa carrière de sportif. Son père, également prénommé Léon, reprend le business familial en 1980. Laurent Louyet y passera ses samedis, ses congés solaires et y fera ses stages. "J’ai toujours su ce que je voulais faire. J’ai fait une année de marketing que je n'ai pas terminée", dit-il. En 2003, à 21 ans, il passait à temps plein dans la concession familiale. En 2013, après plusieurs postes dans lesquels il a pu faire ses armes, son père lui passe le flambeau et se retire.

En d'autres termes, quand un vendeur de voitures grandit, il peut au passage se professionnaliser et rendre son métier plus gérable. Avec un backoffice qui est regroupé, le personnel des concessions peut s'occuper "uniquement du client, de l’entretien et de la commercialisation".

Le plus important est ainsi, selon le jeune patron, que les travailleurs des entités qu'il a reprises "se sentent bien" et aient des garanties en termes d'emploi, notamment. "L'organisationnel et l'alignement des procédures, c'est l'essentiel de mon travail. Si le personnel ne se sent pas bien, cela devient compliqué avec autant de sites. On doit s'occuper d'eux pour qu'ils s'occupent de nous."

Révolution électrique

Louyet regarde maintenant vers l'avant. Il va falloir digérer cette croissance tout en continuant à se préparer aux grands défis de l'avenir: la digitalisation de l'activité et l'électrification des voitures. "Une grosse partie de la rentabilité venait de l’après-vente et cela va diminuer avec les années", explique Louyet.

Par exemple, c'est peu connu, mais les concessions avaient de bonnes marges sur les huiles qui ne seront plus nécessaires dans les véhicules électriques. "Même l’usure des freins et des pneus est réduite avec les véhicules électriques", rappelle le patron.

Heureusement, les voitures hybrides ont obligé les équipes à se former à l'électrique. La fin du véhicule thermique arrive, mais "la date est moins sûre", dit Louyet.

"On a un grand problème d'infrastructures à Bruxelles, même si tous les chiffres cités sont réalisés, on sera trop courts en 2035." Laurent Louyet CEO du groupe Louyet

Lui qui a une grande concession chaussée de Louvain, ne voit d'ailleurs pas comment l'interdiction de véhicules thermiques en 2035 à Bruxelles (2030 pour les diesels) sera possible. "On va être trop courts", dit-il. "Nous avons fait nos calculs, même si tous les chiffres d'infrastructure cités sont réalisés, on n'y arrivera pas", ajoute-t-il.

En attendant, le patron sait que le mot d'ordre pour sa structure est la flexibilité. Des discours alarmistes sur les destructions d'emplois par le véhicule électrique se font de plus en plus entendre. Pour Laurent Louyet, le secteur a le temps de voir venir. "Si en 2030 et 2035, on doit réduire le nombre d’ateliers, on le fera. Nous avons 9 ans et nous savons qui nous engageons aujourd'hui."

Dans le deal, Louyet devrait aussi reprendre les activités d'importation de Rolls-Royce en Belgique, de quoi représenter toutes les marques du groupe BMW. "Ils ont confirmé l’envie de travailler avec nous. Les négociations avancent vraiment très bien". Le pôle luxe que le patron aimerait aussi compléter avec les activités d'importation de McLaren de Ginion.