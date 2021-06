Le Français Jérôme Guillen quitte le navire Tesla

Détenteur d’un doctorat d’ingénierie mécanique de l’ Université du Michigan , il entame une première expérience significative dans l’automobile, en 2002, chez Freightliner, une filiale du groupe allemand Daimler. Il y assure le développement du modèle de poids lourd Cascadia et devient, cinq ans plus tard, directeur de l’innovation .

Pionnier du Model 3

En 2010 , Jérôme Guillen rejoint Tesla . Il y chapeaute notamment le développement du Model S , le second véhicule le plus commercialisé par l’entreprise. L'ingénieur pilotera également les ventes mondiales du groupe Tesla Heavy Trucking de 2013 à 2015 .

Ces différentes responsabilités lui permettent de façonner l'entreprise et d'en faire l'une des marques automobiles les plus prestigieuses. Les experts soulignent également son rôle déterminant , en 2017 , dans la production et la commercialisation du Model 3 , qui a fortement contribué à la croissance globale de Tesla.

Un vecteur de stabilité

L’ingénieur français était connu pour être l’un des rares cadres à travailler au sein du groupe depuis plusieurs années alors que Tesla est réputé pour le taux de rotation élevé de ses dirigeants. Ces séries de nominations et de départs s'expliquent, entre autres, par les frasques médiatiques d'Elon Musk ou encore, sa tendance à tweeter plus vite que son ombre, qui inquiètent de plus en plus les actionnaires.