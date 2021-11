Le limiteur de vitesse automatique obligatoire dès juillet

Les limiteurs de vitesse automatique s’inviteront dans tous les nouveaux modèles de voiture d’ici juillet 2022. Le règlement a été publié au journal officiel de l’Union européenne le 17 novembre dernier. Dans ce texte, on parle de " systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse " ou ISA pour son acronyme anglais.

Dans les faits, les nouveaux modèles devront tous être munis de ce système prévenant le conducteur quand il dépasse la vitesse via des avertissements sonores, des vibrations ou autre . Le système doit être capable de lui-même réduire la vitesse des véhicules qui roulent trop vite en détectant les panneaux et/ou via les données de carte GPS ou, à défaut, de la carte SIM embarquée (eCall).

En pratique, cela veut dire que seuls les véhicules dont le régulateur de vitesse automatique est enclenché réduiront leur vitesse automatiquement. Néanmoins en cas de non-respect des alertes, le système réduira "la puissance de propulsion et le couple de transmission du véhicule ", même s'il n'est pas question d’enlever complètement la puissance sous la pédale.

Activé à chaque démarrage

Renault et Volvo bridées

D'autres avancées sur la vitesse ont déjà été enregistrées. "On a déjà limité la vitesse à 180 km/h sur toutes nos voitures", rappelle à ce titre René Aerts. Renault et Dacia ont également fait de même. Mis à part en Allemagne, il n’existe pas d’endroit en Europe où une telle vitesse soit permise sur route.

Le coût des voitures

La multiplication des systèmes de sécurité sur les voitures ainsi que la multiplication des équipements pour réduire leurs émissions nocives entraînent par contre un coût plus élevé des véhicules. "Savez-vous qu’aujourd’hui une ligne d’échappement dans un véhicule neuf diesel coûte plus cher qu’un moteur ?", nous indiquait à ce titre récemment Denis Gorteman, CEO de D’Ieteren Auto, quand on le questionnait sur le prix des voitures.