Le marché auto plonge de 30% en deux ans

Problèmes de production, pénurie de puces et marché particulier atone, le secteur automobile souffre, mais anticipe un report des ventes à 2022.

C’est avec la grimace que le secteur automobile belge regarde les chiffres 2021 de ventes de voitures neuves. Les immatriculations de celles-ci ont diminué de 11,21% en Belgique en 2021 avec une nouvelle baisse spectaculaire de 32,25% des immatriculations en décembre.

La cause n’est pas à chercher bien loin. Le secteur déjà malmené par la pandémie doit également faire face à la lourde crise des semi-conducteurs.

"Les immatriculations – qui reflètent les livraisons de véhicules – seraient très en retard par rapport à la demande, les importateurs faisant état de carnets de commandes bien fournis", détaille-t-on ainsi à la Febiac, la Fédération des importateurs automobiles.

Le marché belge de l’automobile n’est dans ce contexte plus que l’ombre de ce qu’il était avant la pandémie. De 550.003 voitures immatriculées en 2019, le marché est passé en 2021 à 383.123 voitures immatriculées, soit une contraction de 30% en deux ans.

Double peine du généraliste

Les particuliers ont freiné leurs achats en raison de la crise, de véhicules de plus en plus chers et de la législation à venir. Une sorte de double peine pour les marques généralistes qui souffrent aussi de la crise des puces.

Les marques de volumes sont celles qui souffrent le plus. La marque Renault qui immatriculait encore 48.410 voitures en 2019 a mangé son pain noir deux années d’affilée et n’en a immatriculé que 20.203 en 2021.

"Cette crise des composants a eu un impact très important. Nous avons instauré, comme toute l’Europe, la stratégie de Luca De Meo (CEO du groupe Renault, NDLR) 'value before volume'. Nous avons donc privilégié les marchés de la vente aux particuliers, les flottes de proximité ou les grands comptes et moins d’autres canaux moins rentables comme la location de courte durée", détaille Karl Schuybroek, directeur communications de Renault Belux.

Les marques généralistes comme Volkswagen (-13,8% en 2021 par rapport à 2020), Peugeot (-15,13%) ou Fiat (-30,2%) souffrent toutes dans leur ensemble.

En plus du marché compliqué auprès des particuliers, certaines marques avaient pour habitude d’immatriculer les voitures elles-mêmes, ce qui faussait les chiffres. Une approche qui semble révolue tant dans le groupe Renault que chez les marques du groupe Stellantis. De quoi plomber artificiellement les chiffres, mais aussi donner des maux de têtes aux traders de voitures qui profitaient de ces stocks de voitures neuves déjà immatriculées.

Pas de salon

Les marques généralistes auraient pour la plupart aimé dans ce contexte que le Salon de l'auto du Heysel ait lieu pour promouvoir, aux yeux de cette clientèle privée, leur gamme de véhicules électrifiés qui nécessitent une bonne dose de savoir-faire commercial et d'explications.

"Le carnet de commandes n’a jamais été aussi élevé. Nos clients continuent de commander des voitures et ils sont prêts à attendre." Jean-Marc Ponteville Porte-parole de D'Ieteren Auto

Mais le tableau n'est pas tout noir non plus, nous souffle-t-on chez D'Ieteren Auto. "Les immatriculations ne reflètent pas les commandes. Le carnet de commandes n’a jamais été aussi élevé. Nos clients continuent de commander des voitures et ils sont prêts à attendre", détaille ainsi Jean-Marc Ponteville, porte-parole de la filiale du groupe D'Ieteren.

Selon lui, les nouvelles habitudes de mobilité auront évidemment des effets à plus long terme, mais à très court terme, un report d'immatriculations d'une année sur l'autre va se faire sentir.

Dans l'éventail des marques vendues par D'Ieteren en Belgique, les marques Premium et de Luxe se portent mieux, confortant une tendance de fond du marché.

Le marché belge est, en effet, dominé par le Premium avec BMW qui occupe la première place du classement toutes marques confondues. Autre progression notable: en 2021, Tesla a vendu plus de voitures en Belgique que Jaguar, Jeep ou Honda...