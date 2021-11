Le marché de l'AdBlue, indispensable aux diesels, sous grosse tension

"Ce serait quand même le comble que les camions soient à l'arrêt à cause d'un produit qui ne les aide en rien à rouler." Quand on évoque le risque de pénurie d'AdBlue dans le secteur des transports, on sent un certain agacement, comme en témoigne cette sentence de Michaël Reul, secrétaire général de l'Union professionnelle du transport par route (UPTR).