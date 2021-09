Le salon automobile 2022 à nouveau compromis

Le salon 2022 est remis en cause. D'Ieteren Auto ne participera pas. Les autres marques veulent qu'une majorité de constructeurs soient présents. Stellantis tranchera.

Après une édition 2021 qui avait dû être annulée à cause de la pandémie , le salon de l’auto 2022 est à nouveau menacé. Selon plusieurs sources concordantes , D’Ieteren Auto veut faire l’impasse sur cette édition 2022 .

Du côté de la Febiac, on veut rester confiants sur l'organisation du salon. On explique qu'une décision sera prise d’ici à la fin de la semaine. Et si salon il doit y avoir, il s'agira d'un salon de l'auto classique.