Les Belges ont favorisé les voitures hybrides au premier semestre

Selon la Fédération belge de l'automobile et du cycle (Febiac) , ce type de véhicule compte pour 11,2% des voitures neuves immatriculées au cours des six premiers mois de l'année, contre 7,3% à la même période en 2020 .

En ajoutant la motorisation hybride non chargeable, la part de marché s'élève à 15,8% . Les moteurs entièrement électriques progressent eux très légèrement, passant à 3,9% de parts de marché, contre 3,5% en 2020. Les motorisations électrifiées figurent juste sous les 20% de parts de marché.

Le SUV largement plébiscité

L'électrique et l'hybride chargeable séduisent surtout les entreprises, qui comptent pour 85,9% des nouvelles voitures électriques immatriculées au premier semestre et 87,5% des véhicules hybrides chargeables. Le non-chargeable, quant à lui, remporte surtout les faveurs des particuliers (54%), les entreprises semblant moins convaincues. Elles représentent quand même 42,9% des nouvelles immatriculations de voitures hybrides non chargeables.