Les concessionnaires ont sauvé leurs marges en 2020, pas leurs profits

Avec la pandémie, les volumes d'affaires et de bénéfices ont diminué chez les concessionnaires du pays. Mais ils ont réussi à améliorer leurs marges.

La marge brute médiane des concessionnaires s'est améliorée presque partout sur le territoire. Elle s'établit à 2,54% pour les voitures, à 3,56% pour les utilitaires légers et les camions et 2,08% chez les concessionnaires "multisegment".

"Le chômage covid a permis d'éviter une catastrophe globale et des licenciements."

Le secteur souligne l'importance du chômage covid dans cette année où les garages ont dû complètement fermer pendant deux mois. "Il a permis d'éviter une catastrophe globale et des licenciements", estime Frédéric Cornet, en charge de la recherche et de l'expertise chez Traxio.

Le secteur de la distribution automobile est un secteur à faibles marge s, et ce serait d'autant plus vrai en Belgique selon les chiffres compilés par Traxio.

"Les marges dans l’auto ne sont pas au niveau d’autres secteurs. Et dans l'auto, la Belgique est en dessous de tous les autres pays européens à l'exception de la France ", détaille Frédéric Cornet, en charge de la recherche et de l'expertise chez Traxio.

À la merci des marges variables

Les acteurs du secteur sont néanmoin s stressés par les incertitudes du secteur comme la restructuration du réseau, l'électrification, les révisions des contrats de distribution et de réparation.

Mais le facteur le plus stressant reste celui des marges variables dont les conditions sont souvent difficiles à atteindre, particulièrement en ces temps de covid. Avec le manque de stocks, les volumes demandés chez certaines marques sont difficiles à atteindre, laissant les importateurs seuls maîtres pour décider s'ils accordent ou non ces marges variables. "En 2020, on doit avouer qu'une petite majorité a aidé le réseau, mais pas tous", souligne Rampelbergh.