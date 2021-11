Les constructeurs automobiles face au prix exorbitant des batteries...

La percée de la voiture électrique aurait dû rendre les batteries moins chères. Le contraire se produit: lithium, nickel, cobalt et cuivre se négocient à des prix très élevés.

"Nous sommes étonnés de la vitesse à laquelle la demande de lithium augmente", a récemment déclaré Neil John Froneman lors d'une conférence téléphonique. Le CEO du plus grand producteur de lithium au monde, Sibanye-Stillwater, savait que la demande pour le métal augmenterait fortement dans les années à venir. Mais la vitesse à laquelle la batterie et les constructeurs automobiles passent désormais leurs grosses commandes l'a quand même pris de vitesse.

Parce que l'offre ne peut pas suivre la demande, le prix a explosé. Le prix spot du lithium a triplé en un an. Et il ne semble pas y avoir d'amélioration en vue: il est peu probable que beaucoup de lithium supplémentaire soit disponible dans un avenir proche. Ces dernières années, l'accent mis par de nombreux investisseurs sur la durabilité a non seulement interrompu les investissements dans de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, mais également dans des endroits où le lithium est extrait. Si de nouvelles mines ouvrent aujourd'hui, il faudra des années avant qu'elles soient opérationnelles.

Bornes de recharge

80 kilos Une voiture électrique contient jusqu'à 80 kilos de cuivre, contre 20 kilos dans une voiture à moteur thermique.

Et le lithium n'est pas le seul problème. Les prix d'autres matières premières nécessaires à la production de batteries, tels que le nickel, le cobalt, le manganèse et le cuivre, ont également grimpé en flèche depuis un an.

Le cuivre, en particulier, est un maillon essentiel. Le matériau est indispensable pour les batteries, mais aussi pour tout l'écosystème de la voiture électrique. Tout d'abord parce qu'une voiture électrique contient jusqu'à 80 kilos de cuivre, contre 20 kilos dans une voiture à moteur thermique.

Ensuite parce que les bornes de recharge ont aussi besoin de beaucoup de cuivre. Et enfin, parce qu'il s'agit d'une matière première indispensable pour la production de panneaux solaires et de turbines d'éoliennes. Or, ceux-ci sont de plus en plus nécessaires pour produire suffisamment d'énergie verte pour les voitures électriques.

"La majeure partie du cobalt provient du Congo et l'approvisionnement est instable en raison de la situation politique." Boris Cukon Isatis Investment Global Natural Resources Flexible Fund

Selon BloombergNEF, l'institut de recherche de l'agence de presse du même nom, la demande en lithium, nickel et cuivre va quintupler d'ici 2030. Pour le manganèse, c'est même neuf fois plus. "L'augmentation est la plus incertaine pour le cobalt. La majeure partie du cobalt provient du Congo et l'approvisionnement est instable en raison de la situation politique. C'est en partie pour cette raison que beaucoup sont investis dans le développement de batteries sans cobalt", explique Boris Cukon, co-gérant du fonds de matières premières Isatis Investment Global Natural Resources Flexible Fund.

Lire aussi Solvay au cœur de la recherche sur la batterie du futur

Ces hausses des prix des matières arrivent à un moment malheureux: les gouvernements du monde entier ont mis en place toutes sortes de mesures d'accompagnement pour accélérer l'électrification du parc automobile mondial. Jusqu'à présent, les analystes ont convenu que les batteries pour voitures électriques ne deviendront moins chères que dans les années à venir.

Contourner les hausses de prix

La plupart des experts s'attendent à ce que d'ici 2026, les voitures électriques de la classe moyenne aient un prix de production comparable à celui de leurs équivalentes à essence ou diesel. Pour les petites voitures, ce serait un an plus tard. Mais avec la hausse des prix des batteries, ces échéances pourraient très bien être remises à plus tard.

Pour l'instant, les constructeurs essaient de contourner ces augmentations de prix sur leurs modèles les moins chers en utilisant des batteries LFP, moins chères, qui ne contiennent ni nickel ni cobalt. Mais elles sont considérées comme moins performantes que les batteries NCA ordinaires dans lesquelles plus d'énergie peut être stockée.

Mercedes-Benz a décidé qu'à partir de 2024, elle passerait aux batteries LFP pour ses modèles électriques d'entrée de gamme.

Le principal exemple est venu cet automne de Tesla. Le pionnier de la voiture électrique propose désormais une batterie LFP pour son Model 3 d'entrée de gamme. L'autonomie est d'environ 15 kilomètres plus courte qu'avec une batterie NCA. Les clients qui optent pour ce type de batterie reçoivent leur Model 3 plus rapidement.

Jusqu'à récemment, Tesla n'utilisait les batteries LFP que pour les voitures qu'elle vendait sur le marché chinois. C'est aussi le cas sur le marché intérieur américain. Et les analystes ont réagi avec satisfaction: c'est bon pour la marge bénéficiaire de Tesla et cela évite à la marque de devoir augmenter les prix de ses voitures pour le moment. Tesla n'est d'ailleurs pas isolée. La semaine dernière, Mercedes-Benz a décidé qu'à partir de 2024, elle passerait aux batteries LFP pour ses modèles électriques d'entrée de gamme EQA et EQB. Les batteries NCA sont réservées aux modèles les plus chers, comme les EQS.