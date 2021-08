Les jours de la saucisse VW sont-ils comptés?

C'était une anecdote récurrente du secteur automobile. "Tu savais que Volkswagen produit plus de saucisses que de voitures?". Ce ne sera peut-être bientôt plus le cas. Selon la presse allemande, Volkswagen a décidé de changer le menu de la principale de ses cantines d’entreprise, dans son siège administratif à Wolfsburg.

Les employés demandaient des alternatives végétariennes au menu de la cantine. Engagé dans un processus vers plus de durabilité, Volkswagen a donc pris le taureau par les cornes. Tout au plus offrira-t-on de temps à autre du poisson parmi les 150 recettes au menu de la cantine qui devient essentiellement végétarienne.

Produites depuis 1973 sur le site même de Wolfsburg, les saucisses sont confectionnées au rythme de plus de 18.000 par jour.

Le Bild écrivait en mai que la traditionnelle currywurst avait perdu son titre de plat le plus consommé dans les cantines allemandes après 28 ans de domination au profit du spaghetti bolognaise.

Mais la currywurst n'a pas dit son dernier mot. Beaucoup de travailleurs de Wolfsburg sont attachés à ce produit maison. Et les syndicats sont déjà montés au créneau par le passé pour que la saucisse reste au menu ou que sa recette ne soit pas altérée. En 2019, VW a produit plus de 7 millions de saucisses et 550 tonnes de sauce.