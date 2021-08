Les mariages de raison continuent dans l'automobile

Faurecia s'est entendu avec un pool d'actionnaires familiaux sur leur participation de 60% pour 60 euros par action et offrira le même prix pour les actions en circulation, conformément à la réglementation boursière allemande. Cette annonce surprise a ravi le marché. Le titre Faurecia prenait plus de 9% ce lundi vers 14h .

23 milliards de dollars

Concentration hexagonale

La société qui a, par le passé, beaucoup compté sur des pièces liées à la motorisation thermique, doit se renforcer vers le véhicule électrique et les pièces hautement technologique s. Son rachat d'Hella doit lui permettre d'aller plus vite dans cette voie. Le but de Faurecia est de diminuer son exposition au moteur thermique à 10%, contre 25% actuellement.

Cela passera aussi par des synergies, à hauteur de 300 à 400 millions d'euros par an d'ici 2025. Faurecia a bien manœuvré, car la concurrence était rude sur le dossier Hella. Plastic Omnium et l'allemand Mahle étaient également sur la balle, avec une offre de prix similaire à cette de Faurecia. "Cela s'est joué sur le projet stratégique et la façon dont on allait le déployer", a expliqué Koller aux Echos.