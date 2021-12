Les ventes d'autos entre particuliers suscitent de l'appétit

Les agences "automobilières" se multiplient en Belgique. My Way de D'Ieteren lance également sa plateforme. La vente de voitures d'occasion entre particuliers suscite de l'appétit.

S'il y a bien un marché souvent synonyme d'inquiétudes, d'inefficacités, voire de méfiance, c'est le marché de la voiture d'occasion entre particuliers. Dans les faits, de nombreux particuliers qui cherchent à vendre leur voiture acceptent une décote chez un marchand juste pour éviter les risques liés à cette activité.

Mais dans un contexte où le véhicule d'occasion est en plein boom, ce secteur suscite de plus en plus d'intérêt. Ainsi, huit ans après l'apparition de la première "agence automobilière" en Belgique, il y en a désormais sept sur notre territoire. Le réseau vient, en effet, d'ouvrir sa première agence en Flandre, à Bruges, la centième agence européenne de la société.

L'aventure, débutée par Christophe Winkelmuller en 2004 en France, part d'un constat simple: vendre sa voiture n'est pas simple. "La plupart de ces transactions entre particuliers sont des expériences désagréables pour celui qui vend et/ou pour celui qui achète, du fait de la méfiance, du doute, de l'incompétence, de la mauvaise foi", raconte-t-on à l'Agence.

20 agences en Belgique L'agence automobilière fonctionne avec un réseau de franchisés. Elle en compte une centaine en Europe dont 7 en Belgique. L'ambition est dans compter 20 dans les trois ans chez nous.

Pourquoi, dès lors, ne pas ramener un peu d'"honnêteté" et de "transparence" dans ce domaine de la voiture d'occasion. L'idée est dans le nom : s'inspirer du modèle des agences immobilières et créer des intermédiaires. Trouver les vendeurs et les acheteurs, les mettre en rapport, proposer une garantie sur le produit, faire la promotion des voitures en ligne... L'agence s'occupe de tout.

"C'est vraiment un copier/coller du modèle économique d'une agence immobilière", détaille Frédérick Masure, qui a son agence à Éghezée (Agence Namur Nord). Le modèle fonctionne sur celui des franchisés, et Masure a également pour mission d'étendre l'empreinte du réseau de l'agence en Belgique et dans le Nord de la France. Les agences ont pignon sur rue à Namur, Charleroi, Liège ou Wavre.

My Way lance sa plateforme

Les "agences automobilières" ne sont pas les seules sur le créneau. En Belgique, il existe également Garage Privé qui opère à Wavre sur un modèle similaire.

My Way de D'Ieteren Auto vient également de lancer une plateforme pour accompagner la vente de voitures d'occasion du groupe Volkswagen, "Trust & Deal". Ce label permet de garantir la qualité des voitures et de fournir une garantie (l'agence propose aussi des garanties). Le véhicule est examiné et préparé au contrôle technique obligatoire dans le cadre d'une revente à un client particulier.

Que ce soit dans les agences ou chez My Way, il n'y a pas d'échange direct d'argent entre les vendeurs et les acheteurs. Un élément très important pour générer de la confiance.

Derrière la plateforme de My Way, on trouve la société SereniMax d'Alex Gaschard qui fournit la plateforme. "Dans nos contacts avec les futurs clients B2B, on s'est vite rendu compte qu'on n’arriverait jamais à avoir ce qu'ils ont déjà: une clientèle et du marketing", sourit Gaschard.

Il opère donc en produit blanc. Dans ses cartons, des solutions similaires sont en développement avec des assureurs, un réseau de stations-service et des vendeurs de crédit auto.

Un label de qualité est, par exemple, tout indiqué pour les vendeurs de crédit. Dans les voitures d'occasion, certains clients risquent, en effet, de ne pas acheter une voiture de la qualité qu'ils espéraient. Le risque est qu'ils doivent payer des crédits sur des voitures qui ne roulent plus. Ce qui génère souvent des impayés.

Frais de dossier

À l'agence automobilière, on fait également un état des lieux de la voiture. Chez My Way ou à l'agence, des frais de dossier sont d'application. Une fois la vente établie, des frais supplémentaires seront comptés au vendeur.

"Nous faisons de la concurrence aux marchands, car on défend l'image du juste prix, ce qui peut générer jusqu'à 1.500 euros de plus pour le vendeur", détaille Masure.

"Quand vous espérez que votre véhicule vaut 10.000 euros et que vous passez via un marchand, il va vous en offrir 7 ou 8.000 euros et le revendre à 12.000. Avec notre plateforme, vous obtiendrez certainement vos 10.000 euros", souligne Gaschard.

My Way a un autre intérêt, celui de pouvoir conclure des ventes de voitures plus facilement grâce à cette plateforme. Si un client souhaite acheter un véhicule chez My Way, il en a souvent un à vendre. Le problème, c'est que si My Way ne lui offre pas le prix qu'il souhaite, cela peut remettre aussi son achat en question.

L'agence automobilière profite, elle, de son réseau international. Les voitures d'occasion sont, en effet, moins chères en Belgique qu'en France, "de 10 à 15%", si bien que deux voitures sur dix de l'agence partent finalement en France via le réseau d'agences françaises. 3.650 voitures sont référencées dans le réseau.

Marché en pleine expansion

Le marché de la voiture d'occasion est en pleine expansion, mais "il reste beaucoup de marges de manœuvre, il n'y a qu'une quarantaine de pour cent de particuliers qui vendent eux-mêmes leur voiture, contre 60 ou 70% en France", insiste Gaschard.